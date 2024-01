¿Unicornios españoles en peligro de extinción? Análisis 2023 y predicciones 2024

Ni las criaturas mitológicas se libran de la amenaza de extinguirse. Tras años de imparable crecimiento, el nacimiento de nuevos unicornios lleva en caída libre a nivel global desde su gran bum de 2021. “Desde 2018, se han acuñado más de 250 nuevos unicornios cada año, con la excepción de 2021, cuando la cifra se disparó a 787, un ritmo de más de dos nuevos unicornios al día. En 2022, la creación de nuevos unicornios se desplomó. De máximo a mínimo, se produjo una caída del 90% en la tasa de nuevos unicornios en cinco trimestres”, resume el informe State of European Tech 2023 de Atomico.

Y la cosa empeora a medida que la lupa va acerándose a nuestro territorio. “2023 está en vías de registrar el menor número de nuevas empresas de más de 1.000 millones de dólares surgidas en Europa en la última década, con sólo siete a finales de octubre de 2023 […]. Esta cifra contrasta, por supuesto, con el récord alcanzado en 2021, cuando 107 nuevas empresas alcanzaron una valoración de más de 1.000 millones de dólares”, continúa el informe. Es decir, que cada vez nacen menos unicornios, a lo que, además, habría que restar los que han ido perdiendo su estatus por el camino.

Si tenemos en cuenta que España nunca ha destacado en la creación de este tipo de empresas, puede deducirse que el estado de conservación de unicornios made in Spain también está empeorando. El problema consiste en identificar las cifras exactas, ya que cada una de las siete clasificaciones consultadas tiene en cuenta unos parámetros distintos a la hora de definir qué considera un unicornio español y qué no.

Ya sean 13, 9, 6 o 5, la población española de unicornios ha dejado de crecer y probablemente ha perdido algún miembro por el camino, tal y como está pasando en toda Europa. La cuestión es que, aunque estamos acostumbrados a que una gran parte de las empresas emergentes se hunda antes de despegar, no es habitual encontrar un descalabro de tal magnitud en compañías cuya valoración ha llegado a niveles tan altos. Es lo que se conoce como “unicornio descornado”, un concepto que, de hecho, no apareció hasta la edición de 2022 del State of European Tech.

En la de este año, que incluye datos hasta el 30 de septiembre, Atómico señala: “El reajuste del mercado ha provocado que un número creciente de unicornios hayan sido ‘descornados’, lo que significa que su valoración ha caído por debajo de los 1.000 millones de dólares. Al menos 52 empresas han sido descornadas’ hasta la fecha [en Europa], ya sea a través de rondas a la baja, de la compresión del precio de las acciones o de la desaparición total del negocio”.

Este escenario queda lejísimos de algunas fallidas predicciones que, en medio de las vacas gordas de 2021 y principios de 2022, llegaron a afirmar que en 2023 la población de unicornios españoles iba a crecer aún más deprisa. “En 2021, siete empresas habían alcanzado el estatus de unicornio y tres más habían alcanzado una valoración de unicornio a mediados de 2022. Se espera que el número total de unicornios españoles se duplique a finales de 2023. La inversión acumulada en start-ups españolas está aumentando, con más de 4.000 millones de dólares asegurados en 2021”, pronosticaba optimista el informe Mapping Spain’s Tech Sector, publicado por Endeavor en 2022, justo cuando nuestro país se había convertido en líder en producción de empresas de este tipo en la zona sur de Europa.

El tiempo no le ha dado la razón. A pesar del baile de cifras entre las distintas clasificaciones, si tomamos como referencia el histórico de Dealroom, el bum de 2021 se observa claramente, con cuatro nuevos unicornios nacidos solo ese año, frente al hijo único de 2022. La lista no marca ningún nuevo nacimiento de unicornios en nuestro país en todo 2023. Y el hecho de que su cifra acumulada de unicornios españoles suba a 12 hasta 2023 frente a las 9 activas de su lista actual implica que existieron tres unicornios españoles que la compañía ya no considera como tal.

EL CAOS DE CALCULAR LA POBLACIÓN DE UNICORNIOS ESPAÑOLES

Una de las diferencias más extremas entre las siete clasificaciones analizadas por Retina es la que aparece entre el listado de Endeavor, cuyo histórico contabiliza un total de hasta 13 unicornios made in Spain creados hasta 2022, y los de StartupBlink y CB Insights, que solo identifican cinco de ellos respectivamente. Y como prueba del caos que rodea al concepto de unicornio, aunque ambas comparten cuatro de ellos, Cabify, Jobandtalent, TravelPerk y Factorial, la primera concluye su lista con Copado, mientras que la segunda la cierra con Recover.

Para complicar aún más las cosas, la muestra de Endeavor ni siquiera representa la muestra de referencia máxima a partir de la cual se filtran las demás en función de sus distintos criterios. Es decir, aunque es la lista más larga, entre las otras seis aparecen otros cuatro unicornios españoles que no figuran en la primera, lo que da un total de 17. Por ejemplo, Wallapop, que sí sale en las clasificaciones de Pitchbook y El Referente, no está incluida en el listado de Endeavor.

Estas variaciones se deben a los distintos criterios que cada organización aplica para conformar su lista. A diferencia de la taxonomía biológica real, la definición de unicornio corporativo resulta bastante más peliaguda. De hecho, ni siquiera los expertos consultados por El Referente para elaborar su lista coindicen entre ellos. El propio medio reconoce: “La cosa se complica a la hora de encontrar unanimidad en casos como el de Wallbox, Cabify, Domestika, Typeform, Tradeinn y Userzoom, cuyo valor no queda claro para estos inversores o sienten que ha caído en los últimos años”.

La valoración de la compañía se alza como una de las principales disparidades en los criterios de selección, pero hay más, como la salida a bolsa, el lugar de la sede operativa y fiscal, y las fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, varias clasificaciones consideran que, si una empresa alcanza el valor de 1.000 millones de dólares gracias a una fusión, entonces ya no puede considerarse unicornio, mientras que otras sí lo aceptan.

Esta es la razón por la que ni siquiera hay acuerdo en cuál fue el primer unicornio español. En muchas ocasiones se señala a eDreams (incluida en tres de las siete clasificaciones analizadas), que se convirtió en empresa milmillonaria en 2014 tras su fusión con la francesa GO Voyages. Pero este mismo fenómeno es el que provoca que otros consideren que no merece el título y que el primer unicornio español puro y duro fue Cabify en 2018, como señala la última edición del Spain Tech Map de Endevour.

Aparecen las mismas contradicciones cuando la compañía en cuestión es adquirida por otra de fuera o tiene su sede fiscal en otro país. La lista de Pitchbook, por ejemplo, incluye a Wallapop entre los unicornios españoles, a pesar de que hace ya varios años que se fusionó con la estadounidense Letgo. Al mismo tiempo, aunque la sede fiscal de esta última se encuentra en EEUU, Endeavor es la única que la incluye porque la mayor parte de su plantilla trabaja en España.

Por otro lado, en ambas clasificaciones sigue apareciendo Glovo, a pesar de que fue adquirida por la alemana Delivery Hero a finales de 2021. Ninguna de ellas aparece en la de StartupBlink ni en la de CB Insights. De hecho, en esta última lista, así como en la de Crunchbase, Devo y Fever figuran como unicornios de EEUU, mientras que Endeavor, El Referente y Dealroom las consideran españolas al haber sido fundadas aquí. Eso sí, en el caso de Dealroom, al aplicar el filtro de sede en España, la lista se reduce a cinco: Jobandtalent, TravelPerk, Cabify, Factorial Recover. Copado, Devo, Fever y Domestika se quedan fuera.

Otro elemento que puede alterar las clasificaciones es su fecha de elaboración, ya que las características de cada compañía pueden cambiar en cualquier momento. Es el caso de Wallbox, que alcanzó el estatus de unicornio en 2021 y llegó a estar valorada en 3.000 millones de dólares. Sin embargo, distintos medios reportan que a finales de noviembre su valor había descendido hasta los 300 millones de dólares, convirtiéndose en uno de esos “unicornios descornados” de los que habla Atómico. El hecho de que Wallbox solo figure en el listado de Endeavor sugiere que se trata del más antiguo, al no incluir información actualizada sobre su pérdida de valor.

Tras todo este análisis, la principal conclusión es que resulta muy complicado identificar exactamente cuántos unicornios hay en España en este momento, puesto que solo hay dos que aparecen en todas las clasificaciones tenidas en cuenta para este artículo: Jobandtalent y TravelPerk. Por su parte, Factorial y Cabify están incluidas en seis de las siete listas.

De hecho, sorprende que la famosa compañía de VTC no haya logrado colarse en la lista de El Referente. Sin embargo, es cierto que cuesta encontrar una valoración fiable y reciente. Un artículo de publicado en TechCrunch en marzo del año pasado afirma: “PitchBook señala que la inversión en julio de 2022 valoró la empresa en 1.490 millones de dólares, por lo que esa es la última cantidad declarada. Sin embargo, para contextualizar esa, cuando Cabify recaudó 160 millones de dólares en 2018, tenía una valoración de 1.400 millones de dólares”.

¿ESPAÑA SIN UNICORNIOS 2024?

Aunque no sepamos exactamente cuántos unicornios tenemos, los pronósticos que auguraban que su población se duplicaría en 2023 no se han cumplido. Y lo peor es que la inversión que podría estimular nuevos nacimientos se ha reducido a nivel mundial. El informe de Atomico del año pasado explica: “El reajuste del mercado no es una preocupación exclusiva de Europa: es un fenómeno mundial, y Europa se enfrenta a la misma tendencia a la baja de la inversión que todas las demás regiones del mundo. Se ha producido una reducción notable y constante de la inversión tecnológica privada mundial no sólo en Europa, sino también en Estados Unidos, China y otros países”.

En términos brutos, el dinero invertido en start-ups europeas en 2023 ha sido más bajo que el de EEUU y China, y el mismo que en el conjunto del resto del mundo, con 45.000 millones de dólares hasta final de septiembre de este año. Sin embargo, el informe matiza: “Si nos alejamos unos años, Europa ha seguido una trayectoria ascendente y está en camino de recaudar un 18% más que 2020. Somos la única región del mundo en la que el crecimiento a largo plazo no se ha estabilizado. Mientras tanto, EEUU, China y el resto del mundo van camino de situarse en cifras iguales o inferiores a las de 2020”.

Es decir, que, aunque estamos invirtiendo menos que los pesos pesados de las empresas emergentes, en proporción, la inversión europea se está recuperando más rápido que las demás. Tal vez sea esta la razón por la que Atómico no augura un 2024 especialmente sombrío para los unicornios europeos: “A juzgar por el número de empresas tecnológicas respaldadas por sociedades de capital riesgo que han recaudado un mínimo de 300 millones de dólares a lo largo de su vida, Europa ya cuenta con más de 120 empresas que son candidatas viables para obtener beneficios por valor de 1.000 millones de dólares”.

De vuelta en nuestro país, aunque aun no hayan conseguido entrar en el selecto club de los unicornios, varias de las clasificaciones analizadas, así como otros informes, identifican varias compañías nacionales que están cerca de alcanzar este estatus, como Playtomic, Typeform, Paack y Wallapop. Esta última es un ejemplo perfecto del caótico proceso que supone acuñar un nuevo unicornio: mientras que Pitchbook y El Referente la incluyen en sus listas, para todas las demás lleva años siendo la eterna aspirante, ¿logrará afianzarse en 2024?

Es imposible saber qué deparará a los unicornios españoles en 2024, sobre todo si tenemos en cuenta que casi la mitad de la comunidad de observadores de Retina considera que la inversión en start-ups nacionales en 2023 fue mala o muy mala, frente a solo el 15% que la califica de buena o muy buena. Afortunadamente parece que el reciente reajuste a la baja que ha sufrido todo el mercado podría estar a punto de cambiar de tendencia. También lo creen casi el 44% de nuestros observadores, que pronostican que la financiación disponible para emprendedores y empresas de alto crecimiento en el entorno digital en 2024 será buena o muy buena. Si aciertan, puede que este año los pastos españoles empiecen a dar de comer a varios nuevos unicornios made in Spain. Mucha suerte a todos.

