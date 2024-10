No te confíes, ir de compras online puede ser peligroso

Nadie con dos dedos de frente entraría en una tienda con la cartera abierta a la vista y un fajo de billetes grandes sobresaliendo. Al menos, no si no quiere ser víctima de un robo. Desde luego, esa persona no merece ser robada, pero habiendo tanta gente dispuesta a aprovechar la inocencia, o el exceso de confianza, con el objetivo de apoderarse de los bienes ajenos, conviene ser consciente de los riesgos.

Lo mismo ocurre en el universo de las compras online. Un escenario que está viendo como el fraude y la estafa cada vez alcanzan cifras más preocupantes. Según una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS); el 47,4 % de la población española ha sido víctima de una estafa por Internet o un intento de estafa. Y el 55% lo ha denunciado. Datos inquietantes, desde luego, y que merecen una explicación sobre cómo funcionan estos timos y cómo hacerles frente.

Técnicas de robo en las compras online

En el cada día más inmenso centro comercial de la web, muchos usuarios pecan de ingenuos. Convencidos de la legitimidad de las páginas por su composición o atraídos por gangas varias, los consumidores caen en la trampa. Y es que los delincuentes cibernéticos están preparados para diseñar sitios web fraudulentos muy logrados, capaces de hacerles parecer totalmente legítimos. También pueden llegar a suplantar a minoristas reconocidos como Amazon, o crear perfiles falsos en plataformas de comercio en línea, como Facebook Marketplace, para ofrecer esas citadas gangas.

Es importante, igualmente, no fiarse de los anuncios y reseñas con aspecto artificial, o si el vendedor nos exige compartir información personal o financiera, sin garantías y de manera sospechosa. Cuando alguien intenta realizar una compra en estos sitios o perfiles falsos, también puede engañársele para que pague por un producto que no cumple con lo prometido. Una vez el comprador ha proporcionado lo que busca el cibercriminal, este lo estafará y le enviará un artículo falsificado. O, simplemente, no le enviará nada.

¿Qué hacer si eres víctima de una estafa?

Como hemos visto, comprar por Internet puede ser complicado ya que los cibercriminales usan métodos muy diversos para estafar. Si se actúa sin cuidado, se puede revelar información vulnerable o caer en la trampa. Pero no está todo perdido. Existen varios pasos a seguir en caso de haber sufrido uno de estos posibles fraudes:

· Contacta a tu banco: Informa a tu banco o emisor de tarjeta sobre cualquier transacción fraudulenta. Ellos pueden revertir cargos y cancelar tarjetas comprometidas.

· Congela tu crédito: Si tu información personal se vio comprometida, congela tu crédito con las tres agencias (Experian, TransUnion y Equifax) para prevenir daños adicionales.

· Cambia tus contraseñas: Si compartiste credenciales en sitios falsos, actualiza las contraseñas de todas tus cuentas afectadas de inmediato.

· Informa al mercado en línea: Si te estafaron en plataformas como Amazon o Facebook Marketplace, reporta el incidente para intentar obtener un reembolso.

· Denuncia a la FTC: Presenta una queja ante la Comisión Federal de Comercio para ayudar a combatir estafas y recibir recursos útiles.

No obstante, como se suele decir, más vale prevenir que curar. Antes de tener que poner en marcha todo lo anterior, es vital asegurarse de otros elementos que nos permitan no arrepentirnos, y comprar por internet con confianza y comodidad.