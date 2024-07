Europa estrena superpoderes para controlar a los gigantes digitales

La llegada del verano nos ha traído varios anuncios desde Bruselas sobre la apertura de investigaciones a los gigantes tecnológicos, utilizando la recién estrenada Ley de Mercados Digitales. A finales de junio, se anunció que se iba a examinar a Apple y, pocos días después, se hizo lo mismo con Meta. Además, se avanza en casos en los que las anteriores leyes de competencia ya estaban actuando, como en el caso de Microsoft. Es decir, viejas y nuevas leyes ahora se encuentran en la caja de herramientas del regulador. A continuación, un breve repaso de estos anuncios:

Apple investigada por “obstaculizar” las comunicaciones de los desarrolladores con sus usuarios. El gigante tecnológico ha sido el primero en ser investigado por comportamiento anticompetitivo utilizando la nueva ley. La Comisión Europea quiere determinar si Apple está cumpliendo con el requisito de permitir que los desarrolladores puedan comunicar ofertas y promociones a los usuarios de iPhone por fuera de la App Store sin ser penalizados. Además, también está siendo investigada por las tarifas que cobra por descarga en aplicaciones con más de un millón de usuarios. Con la nueva ley, Apple se enfrenta a una multa de hasta el 10% de sus ingresos anuales globales y, en el caso de ser reincidente, podría alcanzar hasta el 20%. Una cantidad que, por cierto, sería muy superior a la reciente multa de 1.800 millones de euros por comportamiento anticompetitivo en el mercado de streaming de música. De momento, la primera reacción del gigante de Cupertino ha sido demorar la llegada a Europa de las nuevas funcionalidades de IA anunciadas en junio, argumentando que en el continente existe actualmente una incertidumbre regulatoria.

Estos casos son solo el principio. Los gigantes tecnológicos son una prioridad para Bruselas. Los llamados “gatekeepers” como Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta y Microsoft ahora se enfrentan a prohibiciones y obligaciones. Por ejemplo, no está permitido que sus plataformas favorezcan sus propios servicios sobre los de sus rivales, que combinen datos de los usuarios a través de distintos servicios o que recopilen información de competidores por medio de la actividad de terceros en sus plataformas.

Desde marzo pasado, dentro de este selecto grupo también se encuentra la europea Booking. Algo que no ha gustado a la empresa, que ha reaccionado amenazando con trasladar su sede central fuera de Europa. Según Glenn Fogel, presidente y CEO de la compañía, “si las regulaciones no son inteligentes, entonces estás en desventaja competitiva”. Y es que el argumento que esgrimen los detractores de la nueva ley es que esta, más que fomentar la competencia y apertura del mercado, es contraproducente e inhibe la innovación.

Por otro lado, quienes están a favor creen que viene a corregir tanto la lentitud como la falta de eficacia de las leyes de competencia tradicionales. Hasta ahora, los reguladores han seguido un enfoque ex post, solo intervienen si detectan comportamientos abusivos. Es decir, no se penaliza tener una posición dominante, sino por abusar de ella. Pero con el creciente poder de las plataformas digitales, el regulador ha empezado a cuestionar la efectividad de este modelo. Por eso, en el seno de la UE se ha fraguado un cambio de paradigma hacia un nuevo modelo basado en una regulación ex ante. Ahora, el regulador establece unas reglas de antemano que se traducen en un conjunto de requisitos y obligaciones con el fin de prevenir prácticas anticompetitivas de los gigantes de Internet.

El problema de fondo del modelo ex post era que la innovación tecnológica es exponencial, haciendo que el regulador llegara tarde y con escasa efectividad. Incluso en los casos más sonados, donde se han anunciado grandes multas, no han servido para corregir el comportamiento anticompetitivo de los gigantes tecnológicos. Sencillamente, este enfoque no ha funcionado. Ahora, la Comisión Europea quiere probar algo diferente al intervenir en el diseño mismo del mercado. Los inversores deberían prestar atención a estos cambios, porque si tienen éxito, el poder de las plataformas digitales nunca volverá a ser el mismo.