‘Titania’, la ficción sonora sobre ciberseguridad con un Premio Ondas y un millón de escuchas

La asociación entre la creatividad y un banco suena, a priori, extraña. Sin embargo, la colaboración entre Podium Podcast y Santander ha dado como resultado un pódcast, Titania, que ya supera el millón de escuchas en su primera temporada y que ha ganado un Premio Ondas este miércoles. Esta ficción sonora tecnológica alerta sobre diferentes tipos de delitos digitales y ofrece herramientas de prevención, todo hilado en una trama inquietante. Este formato innovador no solo ha calado en España, sino también en América Latina, donde se han producido casi el 40% de las descargas, de ahí que ya se esté trabajando en una segunda temporada e incluso en su adaptación a otros idiomas.

A través de su protagonista, Alicia, Titania ayuda a identificar técnicas de ingeniería social, como la suplantación de identidad o el phishing y ofrece consejos, como priorizar el uso de la biometría. El jurado de los Premios Ondas ha destacado que “eleva el género de la ficción sonora, al abordar el impacto en nuestras vidas de la inteligencia artificial y la tecnología, en un thriller de impecable diseño sonoro”.

Los guionistas Juanjo Ramírez Mascaró, de La casa de papel, y Manuel Bartual, que ya había ganado un Ondas Global del Pódcast, han tejido la trama apoyados por un equipo de expertos en ciberseguridad de Santander. Bartual explica que tuvieron “mucha vía libre” para desarrollar la historia, aunque intentaron crear una ficción “muy leve”. Su objetivo era presentar un caso y circunstancias que cualquier usuario de internet puede sufrir.

Uno de los especialistas que acompañó a los guionistas fue Andrés Arias, head of Secure Online Experiences and Digital Content de Santander. “Desde las empresas e instituciones no nos queda otra opción que insistir, insistir y volver a insistir”, sostiene sobre la prevención de la ciberdelincuencia. Y, aunque la información está disponible en muchos canales, Bartual y Arias coinciden en que es imprescindible buscar nuevos formatos para acercar a los usuarios ese conocimiento, así como traducirlo a un lenguaje accesible.

Titania no pretende asustar, sino concienciar. “Se puede disfrutar de una vida online segura si se adoptan unos buenos hábitos digitales”, tranquiliza Arias. El experto señala algunas claves, como pensar antes de hacer clic o responder a un mensaje, porque el 90% de los ataques se originan desde un phishing; utilizar contraseñas robustas y diferentes para cada perfil; proteger la información y los dispositivos manteniéndolos actualizados y, siempre que sea posible, usando más de un factor de autentificación. También siendo discreto y consciente de con quién se comparte la información financiera y los detalles de la vida privada. Arias lo resume en “actuar tal y como se vive”. Y pone un ejemplo: “Si estuvieras en un aeropuerto, ¿le darías las llaves de los candados de tu equipaje a alguien?, ¿le contarías tu vida privada a un extraño que camina a tu lado?”.

Hay una última recomendación que añade Arias, la de reportar. Si el usuario tiene alguna sospecha o ha sufrido algún ciberataque, comunicarlo puede ayudar a solucionar esa situación y a prevenir otras, tanto a nivel particular como de empresa. ¿Cómo? Usando los teléfonos y canales oficiales.

Bartual recuerda que tanto él como su compañero Ramírez fueron sumando temas al pódcast que en el momento de composición del guion parecían un tanto futuristas, pero que han acabado siendo de máxima actualidad: “La inteligencia artificial avanza tan rápido y este año ha vivido una revolución tan grande que ha reforzado las ideas del pódcast”.

Titania ha generado conversación sobre la ciberseguridad y este era el gran objetivo. Arias destaca además que haya logrado tocar los “puntos de dolor” de diferentes países. Y remata: “La manera tan disruptiva en la que está contada la historia nos pone en la vanguardia en este tipo de contenidos y sin duda nos ayuda a llegar con más facilidad a nuestras audiencias; ¿quién nos hubiera dicho hace unos años que la ciberseguridad y la creatividad irían de la mano de manera tan efectiva?”