Tecnologías reales para empresas de verdad

Sistemas que permitirán abrazar a seres queridos, aunque estén a kilómetros de distancia, inteligencias artificiales (IA) capaces de imitar a la perfección voces y rostros humanos, medios de pago que no requieren la intermediación de bancos ni gobiernos… No hay día en que alguna de las últimas innovaciones más revolucionarias no protagonice piezas en medios de comunicación, actualizaciones en redes sociales y discursos futuristas. Pero, más allá de las empresas ultratecnológicas que las promueven, cabe preguntarse hasta dónde están penetrando estos avances en las empresas reales.

Las compañías, cuyo esfuerzo diario es el que hace girar la rueda de la economía del país, necesitan apoyarse en las nuevas tecnologías y en la digitalización para garantizar su supervivencia y aumentar su competitividad. Por eso resulta imprescindible tener en cuenta su particular idiosincrasia para navegar por los océanos de la innovación, la digitalización y la sostenibilidad. Ese es justo el objetivo del próximo Dell Technologies Forum: dar respuesta a los principales retos que presentan actualmente las organizaciones en ámbitos relacionados con el negocio, la seguridad, el puesto de trabajo y la sostenibilidad.

Tras dos años celebrándose en formato virtual a causa de la pandemia de COVID-19, el encuentro regresará de forma presencial a Madrid (España) el próximo 30 de noviembre en el WAH situado en el Pabellón 2 de IFEMA, para compartir la innovación, casos prácticos de distintas compañías que ya están aprovechando las soluciones de Dell Technologies para aportar valor a su negocio.

Una empresa agrícola debe ser experta en agricultura, y una panadería, en pan. Su especialización en sus respectivos productos y servicios es su hoja de ruta para mantener sus negocios con la mayor calidad posible. Pero, dado que en el mundo es cada vez más global y digital, se ven obligadas a adoptar herramientas que agilicen su día a día y les ayuden a ser más eficientes. Y la mejor manera de lograrlo es confiar en empresas expertas en estas tecnologías, cuyo objetivo se centra en impulsar los negocios de las demás. Por eso, el Dell Technologies Forum se estructurará en torno a cuatro temáticas prioritarias para la situación de todas las compañías: Multicloud & aaS; Futuro del Puesto de Trabajo; Centro de Datos Moderno & Edge, y Seguridad.

Las sesiones englobadas en el área de Multicloud & aaS se centrarán en la optimización de los activos tecnológicos a través de modelos de pago flexibles. En el apartado de Futuro del Puesto de Trabajo se presentarán soluciones dirigidas a aumentar la productividad de las personas y las organizaciones en un entorno laboral híbrido y sostenible. Las protagonistas de estas sesiones serán las tecnologías relacionadas con los escritorios virtuales, la IA y los equipos de hardware y software de última generación. El almacenamiento basado en software, las oportunidades de la computación edge y las últimas innovaciones para mantener un alto rendimiento en los centros de datos centrarán las sesiones incluidas en el área de Centro de Datos Moderno & Edge. Finalmente, la protección de datos moderna y adaptable para entornos multicloud, la aplicación de estrategias confianza cero y las soluciones de monitorización, detección y recuperación de amenazas protagonizarán las sesiones del apartado de Seguridad.

Las cuatro verticales del Dell Technology Forum reflejan las problemáticas en digitalización e innovación a las que suelen enfrentarse las empresas reales. Por mucho que una empresa agrícola se esfuerce por mejorar sus prácticas, irá perdiendo competitividad frente a aquellas que hayan adoptado la sensorización de sus cultivos y automatizado al máximo sus procesos. Y para hacer ese tipo de transiciones, necesitan formas de recopilar, almacenar y analizar los datos generados de forma óptima y con todas las garantías de ciberseguridad. Y lo mismo con una panadería o una fábrica de tornillos. Aunque cada una requerirá sus propias soluciones a medida, todas ellas son empresas reales con problemas reales como las que protagonizarán el encuentro de Dell.

Una de las partes fundamentales, será la Sesión Plenaria, que contará entre otros contenidos con el mensaje de bienvenida del presidente y CEO de la compañía, Michael Dell, intervención del director general de Dell Technologies, de Ricardo Labarga, y algunos casos prácticos. Además, se celebrarán 28 sesiones paralelas sobre las soluciones y tendencias tecnológicas más innovadoras asociadas a las cuatro áreas estratégicas. Dichas sesiones estarán protagonizadas por expertos locales e internacionales de Dell Technologies, y por otros proveedores tecnológicos líderes, como Intel, AMD y VMware, y por partners de Dell Technologies en el mercado español, como Atos, IPM, Kyndryl y Omega Peripherals.

La presencia de expertos de todas estas empresas será clave para aportar a los asistentes el conocimiento, la seguridad y la confianza que necesitan para poder seguir dando pasos en su transformación digital. Como en la vida real, no será un viaje sencillo, pero sí necesario para poder seguir contribuyendo al país con su actividad industrial, su aporte económico y su generación de empleo. Y lo más importante, será un viaje real, para empresas reales, con problemas reales, a las que Dell quiere dar las soluciones reales.