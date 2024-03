En busca del propósito

Durante casi una década tuve el privilegio de diseñar y dirigir el proyecto de transformación de la antigua fábrica de azúcar del Rabal (Zaragoza) en un ecosistema de emprendimiento e innovación. Nuestra misión inicial era ayudar y acompañar a jóvenes con talento y creatividad para que canalizasen su energía hacia el desarrollo de iniciativas empresariales y proyectos con impacto social en la ciudad.

Trabajar y convivir en un entorno con tanta concentración de ideas y capacidades me cambió la forma de entender la realidad y afrontar los desafíos, aunque tardé varios años en comprender que lo más potente de aquella comunidad de innovadores que estábamos creado no residía en lo que nosotros pudiéramos, con más o menos fortuna, enseñarles, sino en lo que podíamos aprender todos juntos.

Recuerdo bien que, en las numerosas y frecuentes sesiones de bienvenida o en las inauguraciones de los programas de capacitación y aceleración, solíamos interpelar a los recién llegados con la misma pregunta provocadora: ¿Cuál es el objetivo principal de una empresa? El silencio incómodo solía ser interrumpido por algún valiente voluntario con respuestas del tipo “para ganar dinero” o “para producir riqueza”. Y no iban mal encaminados, pues obviamente si una empresa no gana dinero y no es, por tanto, viable, dejará rápidamente de existir.

Me consta, además, que esa era de hecho la respuesta de manual que se ofrecía todavía en algunas facultades de empresariales. Pero, efectivamente, nuestra pregunta tenía trampa. “El verdadero objetivo de una empresa es solucionar problemas a la gente, al menos uno”, les contábamos para animar el debate y activar un proceso de reflexión y aprendizaje que los llevaría a través de varias sesiones a conocer y profundizar en algunas nociones básicas sobre cómo montar una empresa.

Aquella provocación siempre generaba algo de perplejidad y contradicción entre los asistentes, sobre todo entre aquellos que venían, con toda la legitimidad, motivados por ganar dinero. A éstos les decíamos que también tenían razón, pero que le dieran la vuelta a su respuesta: para ganar dinero tienes que producir valor, en forma de productos, servicios o ideas. Ergo, para ganar dinero, antes debes de solucionar algún tipo de problema o necesidad a alguien, que es la forma más simple de medir el valor de tu propuesta. Si no genera demanda o, incluso, deseo, poco dinero podrá ganar la empresa.

Estábamos por aquel entonces dándole a un concepto que entonces todavía no estaba de moda, el propósito, entendido como el porqué o razón de existir de una empresa. Esa búsqueda tentativa tenía mucho más sentido del que entonces podía sospechar.

Muchos años después, la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense me ha invitado a reflexionar sobre lo que significa hoy propósito y ecosistema. Lo que entonces era intuiciones se han convertido ahora en certezas. Como mencionaba, habitar en el epicentro de un ecosistema de innovación durante tantos años me hizo entender cómo funcionaba, igual que los antropólogos son capaces de comprender las comunidades tras pasar meses conviviendo dentro de ellas.

La ciencia de redes nos presta algunos conceptos útiles para cartografiar los ecosistemas: hubs, clusters, densidad conectiva, capital relacional, capilaridad, centralidad… No obstante, todo puede resumirse de forma aún más sencilla en nodos y enlaces. Los nodos pueden ser empresas, pero también personas, ordenadores o edificios. Los enlaces son vínculos o relaciones, como un contrato, un e-mail o un artículo científico firmado a cuatro manos.

He dedicado casi toda mi vida profesional a descubrir qué tipos de fuerzas, patrones o dinámicas operaban en los ecosistemas para entender por qué en unos sitios funcionan tan bien y, en otros, parecen no prosperar nunca. Esta línea de investigación me ha llevado a identificar seis vectores que se repiten de forma casi universal en todos los entornos y proyectos innovadores:

Abrir : todo ecosistema se expande o se contrae y, por tanto, desaparece. No existe término medio.

: todo ecosistema se expande o se contrae y, por tanto, desaparece. No existe término medio. Mezclar : el mestizaje disciplinar, intersectorial, cultural o territorial es una fuente natural de innovación.

: el mestizaje disciplinar, intersectorial, cultural o territorial es una fuente natural de innovación. Agilizar : los ecosistemas consumen un recurso limitado que es el tiempo que mide la distancia entre actores más que el propio espacio.

: los ecosistemas consumen un recurso limitado que es el tiempo que mide la distancia entre actores más que el propio espacio. Experimentar : a través de prototipos o proyectos piloto que nos permiten relacionarnos de forma más intuitiva con el futuro y generar conversaciones menos abstractas en torno a elementos tangibles.

: a través de prototipos o proyectos piloto que nos permiten relacionarnos de forma más intuitiva con el futuro y generar conversaciones menos abstractas en torno a elementos tangibles. Colaborar : construyendo comunidades y sentimiento de pertenencia que es crucial para el reconocimiento y la defensa común del ecosistema.

: construyendo comunidades y sentimiento de pertenencia que es crucial para el reconocimiento y la defensa común del ecosistema. Digitalizar: nos permite multiplicar la conectividad del ecosistema y convertir a casi cualquier nodo en un hub (nodo hiper conectado)

En resumen, un ecosistema se compone de nodos y enlaces, y si se trata de ecosistemas innovadores, sabemos que interacción se caracteriza de forma casi universal por los seis vectores citados. Pero nos falta una cosa.

Nodos, enlaces y vectores nos explican qué o quiénes conforman el ecosistema, y cómo se relacionan entre sí, pero no nos dan muchas pistas del porqué, y ese es justamente el otro elemento definitorio de todo ecosistema: debe tener un propósito. Utilidad propósito: centralidad, alineación, interoperabilidad, employ branding, valor, coherencia, confianza. SOSTENIBILIDAD.

*Raúl Oliván es experto en innovación pública y social, CEO de Hexagonal y profesor de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.