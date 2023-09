La Reina Letizia entrega los Premios Retina ECO 2023 a la España innovadora y sostenible

Aunque el planeta siempre gira al mismo ritmo, en su interior se están produciendo transformaciones tan rápidas que no todo el mundo es capaz de seguirlas. Pero, “en este proceso de cambio tan acelerado no sobra nadie”, sentenció la vicepresidenta tercera y ministra en funciones para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, Teresa Ribera, durante la ceremonia de los Premios Retina ECO 2023, entregados ayer en Madrid por su majestad la Reina Letizia.

La reina Letizia, en el centro de la imagen, acompañada, desde la izquierda en primera fila, por la vicepresidenta tercera en funciones, Teresa Ribera; el presidente del Senado, Pedro Rollán; la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; Joseph Oughourlian, presidente de Prisa; Luis Abad, consejero delegado de Capgemini España, y Pilar Gil, vicepresidenta de Prisa. Detrás, otras autoridades y directivos de Prisa, los miembros del jurado y los premiados. Pilar Gil, vicepresidenta de Grupo Prisa, da la bienvenida a la entrega de premios. Luis Abad, consejero delegado de Capgemini. La Reina Letizia, en el centro de la imagen, acompañada, desde la izquierda por la vicepresidenta tercera en funciones, Teresa Ribera; la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; Pilar Gil, vicepresidenta de Prisa; Luis Abad, consejero delegado de Capgemini España, y Jaime García Cantero, director de ‘Retina’. Los cinco ganadores de los Premios Retina ECO 2023 junto al director de ‘Retina’, Jaime García Cantero. Los cinco ganadores de los Premios Retina ECO 2023 junto al director de ‘Retina’, Jaime García Cantero. Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra en funciones para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, clausura el acto.

La cita sirvió para recordar que, por urgente que se haya vuelto la transición energética, económica y social que la humanidad debe emprender, esta no puede permitirse dejar a nadie atrás. Por eso, los galardones concedidos por Retina en colaboración con Capgemini, nacieron para reconocer, precisamente, los proyectos más destacados por su innovación, impacto en la sostenibilidad y lucha contra el cambio climático, su tecnología y otros aspectos medioambientales o sociales relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ONU).

Y dado que la obligación de no dejar a nadie atrás se ha convertido en el segundo de los Principios Rectores del Marco de Cooperación de Desarrollo Sostenible de la ONU, no sorprende que los cinco proyectos ganadores de los Premios Retina ECO 2023 compartan el mismo espíritu de “aplicar la tecnología en la dirección correcta para hacer del mundo un lugar un poco mejor”, confirmó el consejero delegado de Capgemini España, Luis Abad. Porque, ¿de qué sirve que unos pocos remen mucho si no son capaces de arrastrar consigo al resto?

“Muchas de las barreras a las que se enfrentan las personas para acceder a servicios, recursos e igualdad de oportunidades no son simplemente accidentes del destino o falta de disponibilidad de recursos, sino el resultado de leyes, políticas y prácticas sociales discriminatorias que dejan a grupos particulares de personas cada vez más atrás”, dice el segundo Principio Rector de la ONU. Y si de algo pueden presumir los proyectos ganadores de los Premios Retina ECO 2023 es de su esfuerzo para que todo lo que respecta a su negocio sirva para reducir algunas de esas desigualdades que la propia sociedad construido.

Prueba de ello es proyecto Efficientheating, de Aimplas, ganador del Premio Retina ECO 2023 en la categoría de Consumo Eficiente, cuya huella de carbono ocho veces inferior a otras soluciones de calefacción tradicionales “aumenta la autonomía y ayuda a reducir la pobreza energética”, explicó el investigador principal del proyecto y líder de las investigaciones en Construcción y Energías Renovables en Aimplas, Arsenio Navarro.

Y, aunque no haya día en que la actualidad mediática no esté salpicada por escándalos de malos usos en torno a la inteligencia artificial (IA), también es posible “ponerla al servicio de la humanidad y la sostenibilidad”, afirmó el director general de Sostenibilidad y Digitalización de Capital Energy, Víctor Gimeno Granda, ganador del Premio Retina ECO 2023 en la categoría de Generación Verde por su proyecto IA4BAT para reutilizar baterías de segundo uso como sistema de almacenamiento de energía. También con baterías, Cubierta Solar se ha alzado con el Premio Retina ECO 2023 en la categoría de Pyme a la innovación y sostenibilidad por demostrar que, “con voluntad, se puede descarbonizar prácticamente cualquier industria”, como recordó su CEO, Luis Navarro Buciega.

Esta voluntad se ve claramente en la EMT de Madrid, cuyo trabajo para convertirse en la primera ciudad de Europa en eliminar el diésel le ha valido el Premio Retina ECO 2023 en la categoría Movilidad Inteligente. Desde su posición de organismo público, el delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de la EMT, Borja Carabante, recordó: “Si estamos animando a los ciudadanos a que cambien sus propios vehículos, nosotros somos los primeros que debemos dar ejemplo”.

No son los únicos, Coca-Cola Europacific Partners Iberia se ha alzado con el premio en la categoría de Ecosistema Sostenible por sus esfuerzos para asegurar la disponibilidad de agua para todos. Porque, como recordó su directora de Sostenibilidad, Carmen Gómez-Acebo, “si no garantizamos la disponibilidad de agua para las comunidades locales que operan en nuestros mismos entornos es imposible que la sociedad siga funcionando”.

Pero no se trata solo de seguir funcionando, sino de hacerlo de forma cada vez más eficiente y accesible para todos. “Según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la humanidad ha abierto las puertas al infierno”, recordó la vicepresidenta de Grupo Prisa Pilar Gil. Afortunadamente, gracias a proyectos como los ganadores de los Premios Retina ECO 2023, cada vez tenemos más herramientas para revertir la situación, porque, como concluyó Ribera, “si las puertas del infierno se han abierto, tenemos que darnos prisa en cerrarlas”.