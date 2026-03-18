Hiperpersonalización consciente: del propósito al impacto real

En marketing, cada cierto tiempo creemos estar ante un punto de inflexión. Sin embargo, lo que vivimos hoy no es un simple cambio de ciclo, sino una transformación estructural que redefine cómo las marcas se relacionan con las personas. No es casualidad que, en cada edición de los Premios Nacionales de Marketing, observemos cómo los proyectos más destacados ya no compiten por ser los más llamativos, sino los más relevantes. Esa es la palabra clave: relevancia.

Podríamos decir que estamos en la ”era de la hiperpersonalización consciente”, durante años hemos hablado de personalización, pero ahora entramos en una fase más avanzada. No se trata solo de ofrecer mensajes adaptados, sino de hacerlo desde una comprensión profunda del contexto, las emociones y las expectativas del consumidor. La tecnología nos permite llegar más lejos, pero es la ética la que marcará la diferencia entre una marca admirada y una marca intrusiva.

Otro aspecto en el que vamos a poner el foco es en la inteligencia artificial generativa, la IA ya forma parte de todo, pero conviene recordar que la creatividad humana no va a desaparecer; al contrario, se va a amplificar. Las marcas que mejor están aprovechando estas herramientas son aquellas que las integran como un aliado, no como un atajo. La IA acelera procesos, abre posibilidades y democratiza la experimentación, pero la chispa, esa intuición que conecta con lo humano, sigue siendo patrimonio de las personas.

En la Asociación de Marketing de España hacemos referencia constantemente al marketing con propósito, pero ahora hay que ir un paso más allá. El consumidor exige impacto real, medible y verificable. Las marcas deben demostrar que sus compromisos no son declaraciones inspiradoras, sino acciones sostenidas. La transparencia se convierte en un activo estratégico, y la coherencia, en la única vía para construir confianza en un entorno saturado de mensajes.

Otra tendencia que se consolida es la transición de audiencias a comunidades. Las marcas que prosperan son aquellas que entienden que su papel no es solo comunicar, sino facilitar espacios de conexión. Las comunidades no se compran; se cultivan. Y requieren escucha activa, participación genuina y una narrativa compartida.

Una última reflexión, pongamos al marketing en su sitio. El marketing vuelve a ocupar un lugar central en la estrategia empresarial. No como un departamento que ejecuta campañas, sino como un motor de crecimiento, innovación y diferenciación. Las organizaciones que lo entiendan así estarán mejor preparadas para anticipar cambios, adaptarse y liderar.

El futuro del marketing no será de quienes tengan más datos, más tecnología o más presupuesto, sino de quienes sepan combinar todo ello con sensibilidad, criterio y visión. Porque, al final, el marketing sigue siendo —y seguirá siendo— una disciplina profundamente humana.

Beatriz Navarro es Presidenta de la Asociación de Marketing de España