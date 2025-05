¿Estás preparado para el próximo fin del mundo?

Vamos a mantener la calma y a aclarar algunas cosas. En lo que va de 2025, el escenario geopolítico global ha dado un giro de 360º. Aparentemente, EEUU ha abandonado a Europa frente a las amenazas mundiales de los malhechores rojos llamándonos “aprovechados”. La Unión Europea está corriendo al rearme y hay quién sospecha que el vídeo de la comisaria europea Hadja Lahbib sea parte de una estrategia que sirva para justificar el gran gasto militar al que se está haciendo alusión en los últimos tiempos.

Alemania ya nos lo había avisado, publicando un dossier militar en el que incitaba a sus países vecinos para aumentar las defensas frente a una amenaza que podría golpear Europa en 2028. Este año, la Comisión Europea plantea posibles ataques para 2026 a dos países de la Unión por lo menos.

El vídeo en formato vertical de la comisaria europea es de una belleza desarmante. En serio. Bien estudiado, el tono está entre Pantomima Full, la serie Parliament que se puede ver en Filmin y el humor grotesco de The Office. Cada aspecto, encuadre y corte, así como el tono cercano y divertido han generado mucho ruido e indignación en redes. ¿Es una pieza magistral de la comunicación contemporánea o una patraña que infantiliza un peligro inminente? ¿Cuál es la estrategia de la Unión Europea? ¿Acercarse con una jerga fácil y desenfadada a la población o subestimar hechos realmente catastróficos? Por las frases soltadas con soltura, parece más que vamos hacia el segundo escenario. “Qué no te falte un par de gafas, para ver o no lo que está ocurriendo” comenta entre risitas Hadja Lahbib. Un tono que a los españoles nos recuerda claramente al mejor Gila vestido de soldado mientras pide al teléfono “¿Es el enemigo?”

La verdad es que el video, con ritmos perfectos para TikTok es grotescamente brillante. Hasta el detalle de prescindir de limitar los objetos tecnológicos y prever la ausencia de electricidad jugando a las cartas.

Más lejos de cualquier distopía este es el sueño húmedo de los preppers, o preparacionistas en castellano, la comunidad global más preparada en caso de cualquier ataque o calamidad. En los últimos cinco años sus adeptos se han multiplicado generando vídeos de preparación y kits de 72 horas que son diez veces más eficaces que el vídeo de la Unión Europea. Nada más lejos que hacer apología de este grupo, pero su actividad está cada vez más en boga. No es difícil encontrarse entre colegas y que haya alguien que ya esté preparado para huir y defenderse en caso de calamidad inminente. De hecho no hay mucha diferencia entre ambos kits, hasta se podría pensar que el de la Comisión Europea es la copia exacta del que se encuentra en la web de los preparacionistas. .

¿Estrategia del terror? ¿Pantomima? ¿Necesidad de hacer frente a la bajada de ventas del sector del automóvil? Solo alguien como Iker Jiménez podría ayudarnos a resolver el asunto. Vamos a intentar ver cuál es el escenario más distópico. ¿Y si la comisaria fuera una preparacionista encubierta?

Si de verdad estamos al borde de alguna calamidad o de un ataque militar, el video institucional ridiculiza tanto la necesidad de un kit que puede que haya generado el efecto contrario. Los europeos estamos como John Travolta en el meme de Pulp Fiction, gabardina en el antebrazo dando vueltas con la cabeza sin entender muy bien el percal. Vamos, completamente perdidos. Pero nos podemos apostar nuestro pescuezo que, en los próximos meses, se disparará el gasto en navajas suizas y mochilas técnicas, por no hablar de los litros de agua que se almacenarán sin mucho sentido. Ya lo hicimos hace cinco años con el papel higiénico como si fuéramos a traficar con los rollos en vez que con cualquier otro objeto que tenga más valor.

Vivimos una paradoja, donde no tenemos ni la costumbre muy japonesa de hacer simulacros desde muy pequeños, ni la actitud belicista liberal de los norteamericanos preparándonos por nuestra cuenta con armas y herramientas de todo tipo, listos para transformar nuestra casa en un búnker.

Mientras tanto, un mensaje tan ridículo como el vídeo del kit de supervivencia puede ser contraproducente, sobre todo si pensamos que, hace poco, justo antes del confinamiento no se nos proporcionó la información adecuada para tomar una decisión con criterio. Luego nos preguntamos atónitos por qué ideologías extremistas enraízan agarrándose como malas hierbas a los pensamientos más puros. No hace falta hacer todo trágico, pero sí informar intentando ser firmes, cercanos y transparentes. ¿Merece la pena ser tan alegre proporcionando una información que aparentemente es de crucial importancia?

En este sentido, aunque sea un poco meme también, los preparacionistas se lo toman más en serio. Están preparados para que, un día, puedan activar sus radio transistores y gritar: “Os lo habíamos dicho!” Un momento que ojalá nunca llegue, pero que al parecer puede estar vinculado a una gran calamidad.

Ahora se explica el porqué de tantas mochilas técnicas por el mundo. ¿Las habías notado? ¿No? Pues está repleto. Fíjate bien en cuanto cruces una estación de trenes o autobuses. Uno piensa ingenuamente que esté relacionado con militares que están viajando o con gente de Vox que se va de acampada o de montañismo. Sin embargo, en una época de incertidumbre hay muchas personas que están ya preparadísimas para cualquier situación. A partir de ahora fijáos bien en mochilas militares con una bandera americana o española a juego. Los preppers están entre nosotros y no te habías percatado.

Y si consideramos el lado distópico de la situación, ver una comisaria europea hacer una analogía entre un bolso cotidiano y un kit de 72 horas es una manera irónica de quitarle importancia a una situación tan loca como un ataque zombie, un virus que se escapa de un laboratorio, un apocalípsis o cualquier historia estrafalaria que ha generado miles de cómics, libros y películas. Las últimas, en orden cronológico, que merece mucho la pena y que nos pueden ayudar a prepararnos mentalmente, son The Walking Dead, para que aprendamos técnicas de supervivencia y sobre todo a reconocer de quién nos podemos fiar y quién no, y The Last of Us para que no siempre confiemos en las setas. ¡Guiño, guiño!

¿Y si fuera aún más retorcido? Podría ser que Europa y sus emisarios estén lanzando una señal sibilina a la población de no preocuparse porque las amenazas geopolíticas han existido siempre. Que sí, que Rusia y Estados Unidos llevan desde los 70 con lo de la guerra fría inoculando el virus del terror por doquier. ¿Estamos seguros de que esta vez sea de verdad? A lo mejor Hadja Lahbib asume el rol de comisaria pero en realidad es una espía especializada en comunicación hacia el ciudadano.

Sea como sea, tenemos todos los ingredientes de una odisea preppers en la Unión Europea. Ministros colaboracionistas, lobby de mochilas tácticas y navajas suizas, oligopolios de las aguas en botella y una amenaza inminente de la cual no sabemos el origen. La incertidumbre está servida entre risitas, no vaya a ser que dejemos de consumir.