¿Es Anna Navarro, número dos de Puigdemont, una gurú tecnológica? 

Anna Navarro (Olot, 1968), ocupará el segundo lugar en la lista de Junts+ Puigdemont per Catalunya para las elecciones catalanas que se celebrarán el próximo 12 de mayo. Se une como independiente en la lista por Barcelona a la candidatura que lidera el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que destacó su excepcional trayectoria y enfatizó la importancia de “crear condiciones para retener el talento y atraer a quienes se han ido”. La carrera de Navarro en EEUU, donde es más conocida con su apellido de casada Schlegel, es de indiscutible éxito. Ha ocupado cargos de responsabilidad durante 25 años en algunas de las mayores empresas tecnológicas de Silicon Valley. Antes de eso, navarro ha explicado que fundó su propia compañía en 1994. Resulta complicado encontrar detalles de este proyecto, incluso el nombre la empresa no ha trascendido, aunque ella ha señalado en alguna entrevista que estaba vinculada a la traducción. Pasó por Cisco, líder en infraestructura de red y uno de los fabricantes clave en la evolución de la parte física de Internet, por Xerox y VmWare hasta llegar a NetApp. En este fabricante de almacenamiento, llegó ser vicepresidenta con responsabilidades en el porfolio y el negocio global de la compañía. Gran parte de la carrera de Navarro está ligada a la expansión internacional de estos gigantes de la tecnología B2B, con clientes corporativos; de hecho, es autora de un libro, Truly Global: The Theory and Practice of Bringing Your Company to International, hasta el momento solo disponible en inglés y catalán, en el que desarrolla como crear exitosas estrategias de internacionalización. Todos estos logros parece que hacen innecesario un dato que sin embargo se está repitiendo hasta la saciedad en algunos medios y que ha llevado a algunos de ellos a calificarla como “gurú tecnológica”. Ese dato es que Navarro Schelgel fue reconocida como la mujer con más impacto del mundo en la tecnología por la revista Analytics Insigth. En un mundo con tanta proliferación de rankings, tops y reconocimientos, no es extraño que no conociéramos éste. Analytics Insight Magazine es una publicación digital y en papel que se define como pionera en los temas de inteligencia artificial y Big Data. No hay datos de su números de lectores o suscriptores. Por tener una referencia, la publicación tiene 12,159 seguidores en X, antes conocido como Twitter. Un medio líder en contenido profesional sobre la misma temática como TechCrunch supera los 10,3 millones. El repetido reconocimiento para la catalana fue en diciembre de 2020 y se trataba de una ranking denominado The 10 most impactful women in Technology. Es importante la denominación porque sólo un mes antes habían publicado otro, The 10 Most influential women in Technology y a lo largo del año había publicado otros, algunos con 10 otros con 100. Ninguna de las del ranking de noviembre está en el de diciembre, pero, claro, nada tiene que ver ser influyente con tener impacto… En ninguno de los dos listados están las CEOs de Oracle o Youtube, la COO de Facebook en aquel momento, o las CFOs de Alpahabet o Microsoft. Tampoco ninguna de las brillantes académicas e investigadoras de las grandes universidades americanas. Ante la sorpresa de no ver a ninguna de estas prestigiosas mujeres hemos intentado buscar la metodología del listado. No la hemos encontrado. Tampoco ningún jurado. Si leemos el especial en papel ni siquiera aparece una justificación ni un orden de las seleccionadas más allá del propio paginado. Intuimos que la española es la primera porque aparece en portada, por cierto, con una foto que ya utilizaba su empresa, NetApp, en su campaña de promoción de las vocaciones tecnológicas año y medio antes de la publicación de la revista, pero la segunda en aparecer es rotulada como ejecutiva del mes. Ante la imposibilidad de encontrar más datos sobre el proceso de evaluación del 2020, hemos consultado las bases para la elección de las 100 personas más influyentes de 2024. Para poder ser nominado hay que pagar 375 dólares como deja claro la convocatoria abierta en este momento. Si usted tiene, al cambio de hoy, 346 euros puede optar a ser la persona más influyente del planeta. Desgraciadamente el hecho de pagar para poder participar en este tipo de rankings es cada vez más habitual también a este lado del Atlántico. También lo es la falta de jurados, de metodologías o de explicaciones. Por eso sorprende que muchos sigan recurriendo a este tipo de reconocimientos en una cada vez más lamentable obsesión por los rankings y los listados. Es absurdo y a menudo cruel, “numerizar” personas. Anna Navarro no necesita de ningún ranking para demostrar su trayectoria de más de 25 años en Silicon Valley, por favor, dejémonos de listados, tops y gurús. A los precios de mercado, cualquiera puede convertirse en uno.