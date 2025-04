AOC 2028: ¿puede Ocasio-Cortez salvar a la izquierda?

AOC 2028: demasiado incómoda para ser ignorada, demasiado visible para que la frenen

Alexandria Ocasio-Cortez, AOC para el mundo, no necesita presentación. A sus 35 años y con casi 9 millones de seguidores en Instagram, es un icono de la resistencia progresista. Para la izquierda estadounidense (y global), su irrupción fue un alivio en un panorama de decepciones constantes. Pero, ¿tiene realmente el poder de transformar el Partido Demócrata o terminará absorbida por el sistema que tanto critica?

De camarera a congresista: el ascenso de un fenómeno político

AOC no es producto del establishment, y se nota. Creció en el Bronx, hija de una familia puertorriqueña, y trabajó como camarera para llegar a fin de mes antes de entrar en política. No viene de Harvard ni de una dinastía de apellidos ilustres. En 2018, sin experiencia legislativa y con un presupuesto de campaña irrisorio, derrotó en las primarias demócratas a Joe Crowley, un veterano con diez mandatos que ni se molestó en debatir con ella. La victoria de AOC no fue solo suya: marcó un punto de quiebre. Las bases progresistas estaban hartas del continuismo y pedían un cambio radical.

Desde su llegada al Congreso, ha sido clave en el intento de renovación ideológica de su partido. Defiende propuestas impensables hace una década (y que bajo la administración Trump son nada más y nada menos que el anticristo): el Green New Deal, la sanidad pública universal y la abolición de ICE. Maneja redes sociales con una destreza que deja en ridículo a muchos de sus compañeros de partido. ¿Cuántos políticos pueden explicar política fiscal mientras cocinan mac & cheese en un directo? Exacto. ¿O subirse a un escenario de Coachella mientras su compañero de batallas, Bernie Sanders, arenga a miles de veinteañeros con gorras y glitter?

Liderazgo femenino en el Partido Demócrata: ¿ruptura real o estrategia de marketing?

AOC ha conseguido lo que ni Hillary Clinton ni Kamala Harris: conectar con una base joven que no ve en el Partido Demócrata una alternativa real a la política neoliberal estadounidense. Porque, a diferencia de Clinton y Harris, ella no habla desde la condescendencia. Su feminismo no es un eslogan de Nike, sino una agenda que pone en el centro el acceso a la salud, la vivienda y la educación.

Hillary Clinton representaba el establishment disfrazado de progresismo. Su derrota en 2016 dejó claro que su mensaje no calaba en una sociedad cansada de los mismos nombres, las mismas caras y los mismos discursos reciclados. Kamala Harris, por su parte, entró en la vicepresidencia con la promesa de ser un puente entre el ala moderada y la progresista del partido, pero su gestión ha estado marcada por la tibieza y la falta de impacto real. La narrativa de la “primera mujer en la vicepresidencia” y más tarde la “primera mujer presidenta” se quedó en eso: narrativa.

AOC, en cambio, no ha necesitado un aparato de marketing valorado en millones para ganarse la confianza de su electorado. No es una figura impuesta desde arriba; su liderazgo ha emergido de una base que no confía en las estructuras tradicionales del partido. Lo suyo no son los focus groups, son los auditorios llenos como el de Los Ángeles, donde más de 30.000 personas escucharon su discurso en pleno revival progresista junto a Sanders. Mientras Clinton y Harris han jugado a ser “la mujer más capacitada en la sala”, Ocasio-Cortez ha hecho lo impensable: hablar como una persona normal sobre problemas reales. Y eso, en política, es oro puro.

Un discurso sin filtros y mac&cheese para atraer al ciudadano

En un mundo donde los políticos han convertido su discurso en una mezcla de evasivas, eufemismos y frases vacías, AOC ha demostrado que la comunicación política no tiene por qué ser una tortura. Ejemplo de ello fue el vestido-statement “Tax the Rich” que llevó a la MET Gala en 2021 con el que demostró su capacidad para convertir un evento elitista en un debate público sobre desigualdad. Este año, su escenario fue más soleado y con menos alta costura: la gira “Fighting Oligarchy” ha llevado su discurso desde auditorios hasta desiertos de música electrónica. AOC sabe que no es necesario infantilizar a los votantes ni hacer bailes raros en TikTok. Y por si fuera poco, tiene la capacidad para hablar a su audiencia como su fueran personas dignas de ser tratadas como tal y no como un número más.

Si algo la diferencia es su capacidad para articular problemas complejos sin perder claridad ni en la explicación ni en las propuestas. Cuando habla de crisis climática, AOC lo hace con datos, propuestas y un sentido de urgencia real. No se queda en un “hay que salvar el planeta” como si fuera un hashtag de Instagram. Explica cómo la inacción climática está vinculada con la economía, la justicia social y la estabilidad geopolítica. En un panorama mediático dominado por discursos reduccionistas, AOC ha logrado algo extraordinario: hacer que la política vuelva a ser interesante.

Además, ha demostrado tener la valentía de utilizar las redes sociales no solo como una herramienta de difusión, sino como un espacio de debate y confrontación. No teme responder directamente a sus críticos, ya sea un congresista republicano o el mismísimo Elon Musk. Y eso, en la era de los políticos hiperasesorados, es una rareza.

El talón de Aquiles de AOC: la política es más que retórica

Hasta aquí, todo parece indicar que AOC es la respuesta a todos los problemas de la izquierda estadounidense. Pero no lo es. Aunque su capacidad de comunicación es innegable, su trayectoria política tiene lagunas importantes. Sus enfrentamientos con el ala moderada de su partido han sido constantes, pero hasta ahora no ha logrado consolidar una estructura de poder que le permita convertir su influencia mediática en cambios legislativos reales.

Uno de los ejemplos más claros de sus limitaciones políticas se vio en 2024, cuando perdió una votación clave para liderar el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes frente a Gerry Connolly, un veterano moderado con amplia aceptación dentro del partido. Esta derrota reflejó dos realidades incómodas para AOC: por un lado, los demócratas tradicionales siguen viéndola como una figura demasiado extrema, más útil para la movilización que para la gestión. Por otro, Connolly es un político con peso propio y una red de apoyos que ella, por ahora, no ha logrado construir dentro del Congreso. Lo suyo, al menos por ahora, sigue siendo más el megáfono que el despacho. No basta con generar entusiasmo en las bases; dentro del partido, las alianzas aún pesan más que los retuits.

Además, AOC ha cometido errores estratégicos que han debilitado su imagen como outsider. Su decisión de apoyar la candidatura de Kamala Harris en 2024 fue vista por muchos jóvenes como una concesión innecesaria al establishment, lo que generó dudas sobre hasta qué punto está dispuesta a jugar dentro de las reglas del Partido Demócrata para avanzar en su carrera política. ¿Puede mantenerse como la gran esperanza de la izquierda si empieza a ceder a las dinámicas que criticó desde el principio?

Post-Trump y el futuro de la izquierda: ¿es posible el liderazgo de AOC?

El trumpismo ya ha dejado en sus primeras semanas de mandato un país fracturado y un ecosistema mediático en crisis. En este contexto, la pregunta es inevitable: ¿puede AOC aspirar a liderar el Partido Demócrata o su figura será absorbida y neutralizada por el sistema? No sería ni la primera vez, ni la última que esto ocurriese.

El problema para AOC es que, a pesar de su popularidad, sigue siendo vista como una anomalía dentro de su propio partido, diría incluso como una niñata a la que esperan que se le pase la edad del pavo. La maquinaria política no está diseñada para candidatos como ella. Mientras el Partido Republicano ha abrazado su radicalidad con figuras como Trump o Ron DeSantis, el Partido Demócrata sigue obsesionado con el centro, con el maldito consenso tibio que no convence a nadie y que lo único que consigue es perder elecciones y que la ultraderecha campe a sus anchas en la Casa Blanca. Pero algo está cambiando. Cuando una gira con nombre de panfleto revolucionario llena estadios y desiertos por igual, tal vez el sistema no esté tan blindado como parece.

Si el futuro político de Estados Unidos sigue en la espiral de desinformación, populismo y sectarismo en la que lleva sumido desde 2016, figuras como AOC podrían quedarse en los márgenes. Pero si la era post-Trump abre una grieta en la estructura de poder, y esperamos que así sea, si el Partido Demócrata se da cuenta de que no puede seguir vendiendo moderación en tiempos de crisis, entonces AOC tiene un camino real hacia el liderazgo. Only time will tell.