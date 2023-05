Un radar con visión de futuro para navegar por la tecnología

“Uno de los principales avances científicos de la Guerra”. Así describía la revista Nature al radar en 1943. Este revolucionario sistema de localización ha sido usado en multitud de industrias y sectores, siempre con el mismo fin: ejercer de brújula para sus usuarios. Casi un siglo después, aquel avance tecnológico basado en las matemáticas, la física y la ingeniería ha mutado para ayudarnos a navegar por el actual océano de constantes innovaciones, soflamas de marketing y mucho, mucho ruido en el que nos encontramos. La versión 4.0 del antiguo radar es TechRadar, una exhaustiva guía elaborada por la consultora de estrategia digital, plataformas tecnológicas y ciberseguridad Devoteam.

Imagen: ‘TechRadar 2023’ analiza 150 tecnologías innovadoras y las clasifica en función de su madurez y la urgencia de incorporarlas. Crédito: Devoteam.

En su misión como nueva brújula del mundo corporativo, el informe analiza más de un centenar de las últimas tecnologías más relevantes para que las compañías puedan compaginar su trabajo diario con la urgencia de transformarse digitalmente y volverse más sostenibles. “La tecnología y la empresa se han convertido en una sola cosa”, afirma el consejero delegado de Devoteam en España, Tomás López. Se refiere a que ser buenas en lo suyo ya no les basta, ahora deben ser las más innovadoras, ágiles y sostenibles. Digitalizarse o morir, volverse verdes o perecer en el gris. El destino del viaje está claro, pero ¿por dónde y cómo se empieza? ¿Cuál es el mejor camino?

Si necesita apoyo en este viaje, no hay mejor compañero que Devoteam, que en España cuenta con una plantilla de 1.000 profesionales y alianzas con las principales plataformas de tecnología y servicios en la nube: AWS, Google Cloud, Microsoft, Salesforce y ServiceNow. El director general de Soluciones, Alejandro Rubio, afirma: “Somos uno de los pocos actores en el mundo que ha firmado un acuerdo de colaboración estratégica con AWS por un periodo de cuatro años. De forma similar, contamos con acuerdos estratégicos con Google Cloud y Microsoft para hacer crecer el negocio conjunto de forma exponencial”.

Gracias al profundo conocimiento del ecosistema que le aportan estas colaboraciones, y a sus “25 años de experiencia y 10.000 empleados en Europa y Oriente Medio, Devoteam promueve la tecnología responsable para las personas y trabaja para crear un futuro mejor”, añade el director general adjunto de la compañía, Jorge Molina. Para lograrlo, TechRadar 2023 analiza 150 tecnologías innovadoras y las clasifica en función de su madurez y la urgencia de incorporarlas: aquellas cuya adopción es altamente recomendable, otras que deberían probarse y aquellas que merece la pena empezar a evaluar. Para orientar todavía más la posible aplicación y el impacto de cada una de ellas, TechRadar las divide, además, en seis marcos de trabajo estratégicos para cualquier empresa, que precisamente corresponden con las seis áreas de negocio en las que Devoteam está especializada.

1. Negocios y productos digitales

Todo debe adaptarse a los nuevos tiempos, ¿o acaso estaría dispuesto a comprarse una televisión de tubos catódicos o un gramófono? La estrategia de rediseño de productos y negocios busca precisamente eso, ofrecer cosas relevantes, y hacerlo mediante nuevos procesos que permitan generar más con menos. Para lograrlo, TechRadar identifica cuatro fuertes tendencias, cada una encarnada por una de las tecnologías más relevantes reflejadas en esta edición de 2023:

Colaboración a través de la puesta en común y consecución de recursos y competencias con soluciones como Github.

a través de la puesta en común y consecución de recursos y competencias con soluciones como Github. Agilidad , que implica, en particular, la adopción por parte de las empresas de arquitecturas modulares basadas en APIs con tecnologías como Mulesoft y Apigee.

, que implica, en particular, la adopción por parte de las empresas de arquitecturas modulares basadas en APIs con tecnologías como Mulesoft y Apigee. Resistencia y robustez de las aplicaciones, que ya no solo deben producirse rápidamente, sino también con calidad con soluciones como Cypress.

de las aplicaciones, que ya no solo deben producirse rápidamente, sino también con calidad con soluciones como Cypress. Orientación al cliente para tener más en cuenta las expectativas y necesidades de los usuarios finales, con apoyo de soluciones como Storybook.

Eso sí, la tecnología nunca puede obviar el componente estratégico que aporta el lado humano. Por eso, TechRadar también destaca la previsión de Gartner sobre dos áreas corporativas que deben seguir recibiendo atención para reforzar el rediseño de productos y servicios: la mejora de la experiencia del usuario y la mejora de la productividad de los empleados. Al abordar ambas partes de forma conjunta surge lo que se conoce como experiencia total, un enfoque que rompe los tradicionales silos departamentales en busca de un dato único capaz de mejorar la facturación, la satisfacción de los empleados y las tasas de captación y retención de usuarios y clientes.

2. Inteligencia de datos

Del mismo modo que romper los silos humanos que componen una compañía impulsa su desarrollo, combinar los datos que poseen cada uno de ellos, además de su conocimiento en profundidad sobre la información que atesoran, se convierte en otro catalizador capaz de acelerar la velocidad y aumentar el tamaño de cualquier compañía.

Lamentablemente, la sed de datos a veces provoca un caos informativo imposible de abordar, y, por tanto, sin valor. Frente a estas situaciones dominadas por las arquitecturas monolíticas, las herramientas de análisis hiper especializadas y los silos centralizados, TechRadar propone apostar por el enfoque sociotécnico de mallas de datos, o data mesh, basado en cuatro pilares fundamentales: la gobernanza federada, la propiedad descentralizada de los datos, los datos como producto y la infraestructura de autoservicio como plataforma.

Eso sí, TechRadar advierte de que, al tratarse de un método de organización y no de un producto tecnológico en sí mismo, la implantación de la malla de datos debe ser un objetivo a largo plazo que no requiere implementar de golpe no todos los componentes de cada pilar. Esto permitirá que todos los empleados tengan acceso a los datos siempre que los necesiten.

3. Nube distribuida

¿Queda alguien que aún dude de las ventajas del cloud y de lo imprescindible que resulta para cualquier empresa? “En el camino hacia una transformación rentable y sostenible hay una certeza: pase lo que pase, el éxito llegará a través de la nube”, afirma López. El problema es que, como el propio océano de la tecnología, existen distintas tipologías de nubes, como las soberanas, las públicas y las híbridas, y cada una resultará más adecuada en función del contexto.

A esto hay que añadir además que la férrea competición que los principales proveedores mantienen entre ellos dificulta la elección del más adecuado. En este contexto, TechRadar plantea considerar también el enfoque de nube soberana, una alternativa semiprivada que combina características públicas y privadas. Es decir, es como utilizar una nube privada sin quebraderos de cabeza informáticos ni los dilemas legales de la pública.

Gracias a esto, no sólo proporciona flexibilidad y almacenamiento y procesamiento de datos, sino que también ayuda a cumplir los requisitos de residencia y soberanía. Eso sí, independientemente de la opción que elija cada organización y de la situación que viva en cuanto a la geografía de sus datos y las leyes a las que deba someterse, TechRadar lanza cuatro recomendaciones rápidas y aptas para cualquier estrategia en la nube:

Evalúe sus datos y gestione todos los riesgos: incluida la soberanía de los datos y las amenazas de acceso externo.

Asigne un responsable de Privacidad de Datos o un Guardián de Datos.

Adopte el enfoque cloud smart.

Consulte a un experto para que le asesore sobre la estrategia multinube.

4. Automatización empresarial

Quien rechace el avance de la automatización probablemente nunca se haya planteado qué pasaría si desaparecieran todas las máquinas que dieron lugar a la revolución industrial y agrícola. Del mismo modo que nadie querría volver a segar a mano, las tripas de toda compañía están rellenas de infinidad de tareas repetitivas y sin valor que cada vez resultan más automatizables.

No es cuestión de simple comodidad sino una cuestión de supervivencia. Herramientas como la automatización robótica de procesos (RPA), los chatbots y el procesamiento inteligente de documentos (IDP) no sólo proporcionan flexibilidad en el almacenamiento y procesamiento de datos, también ayudan a cumplir los requisitos de residencia y soberanía.

Para demostrarlo, TechRadar plantea cuatro áreas de trabajo comunes a prácticamente todas las empresas en las que es posible implementar la automatización para aumentar la eficiencia y propone que cada una seleccione la combinación adecuada de herramientas para garantizar la gobernanza necesaria e influir en la cultura organizativa para la adopción de la automatización:

Cuentas a pagar para recibir, clasificar, procesar y pagar facturas (RPA + IDP).

Atención al cliente para responder a las preguntas de los clientes y tramitar reclamaciones (chatbot/callbot + RPA).

Incorporación de clientes para ayudar con la selección, el cumplimiento, el procesamiento de documentos y creación de cuentas (RPA + IDP + Chatbot).

Migración de TI para la transferencia de datos y copias de seguridad (RPA).

5. Ciberseguridad y confianza: la amenaza poscuántica

La escala y la velocidad a la que se suceden las ciberamenazas y su impacto en prácticamente cualquier persona que navegue por Internet ha logrado que la ciberseguridad se haya convertido en un pilar estratégico para cualquier empresa, como demuestra la creciente demanda de profesionales especializados en el sector. A mayor demanda, mayor consciencia del problema e interés en eliminarlo.

Eso sí, más allá del juego del ratón y el gato que actualmente mantienen los ciberdelincuentes y los profesionales de la ciberseguridad, el avance de un área tecnológica emergente podría destruir todos los sistemas actuales de cifrado y dejar vía libre al espionaje, el secuestro de datos, el ciberterrorismo y las estafas de todo tipo. Por supuesto, hablamos de la computación cuántica.

A pesar de que todavía es un área en desarrollo que no tiene una fecha clara de llegada, cada vez más organizaciones están preparándose para la amenaza que podría acarrear. Para TechRadar, la mejor forma de enfrentarse a este fantasma invisible consiste en desarrollar una estrategia de criptografía poscuántica que empiece con los siguientes elementos:

Concienciar a los responsables de la toma de decisiones y a los líderes informáticos sobre la nueva criptografía de seguridad cuántica y las implicaciones para su organización.

Evaluar el riesgo que supondrá que la empresa viva expuesta a ataques criptográficos basados en la tecnología cuántica.

Desarrollar una cultura estratégica y educativa que priorice las iniciativas de seguridad cuántica en función del riesgo de cada organización, la estrategia de TI, las dependencias de la cadena de suministro y las operaciones del ecosistema.

Crear un plan de migración hacia una criptografía ágil y segura con paradigmas modernos y flexibles, como los servicios criptográficos.

6. Sostenibilidad habilitada por herramientas digitales

Si el verde es el nuevo negro no es por solo por una cuestión de moda. En 2025, unas 50.000 empresas europeas empezarán a estar obligadas a hacer públicos sus impactos negativos a nivel medioambiental y social, y sus mecanismos de gobernanza para reducirlos. Antes de que llegue este cambio legal, muchos inversores ya están tomando nota de aquellas compañías que se están adelantado, dejando claro que la ventaja competitiva que ahora mismo supone la sostenibilidad acabará convirtiéndose en un estándar industrial.

Pero los cambios que acarrea este fenómeno van mucho más allá de las cuestiones puramente ambientales como la eficiencia energética. La sostenibilidad también implica establecer procesos para automatizar la recopilación, validación y análisis de datos, específicos de cada área de negocio. Esto a su vez requerirá nuevas competencias en el equipo y herramientas especializadas a nivel empresarial, pero sin ahogarse en informes manuales. El objetivo final debe centrarse siempre en el impacto.

La buena noticia es que abordar la sostenibilidad mediante soluciones tecnológicas ofrece varios beneficios directos a cualquier compañía:

Ahorro de costes a través del aumento de la eficiencia energética.

Mejor reputación gracias a la responsabilidad social y los certificados de empresa responsable.

Mayor productividad con prácticas informáticas sostenibles capaces de ejecutar las operaciones en menos tiempo.

Gestión de los riesgos relativos a la escasez de recursos y a las incidencias medioambientales, que permitirá al negocio, apoyado en la tecnología, actuar de forma preventiva y ágil para resolverlo.

Adecuación de facto a las normativas más exigentes que evitará quebraderos de cabeza, multas y sanciones.

Hasta aquí un pequeño resumen de la guía de viaje tecnológica que representa TechRadar 2023. La información que necesita para orientar su transformación digital y su apuesta por la innovación y la sostenibilidad ya está aquí, al alcance de su mano gracias a Devoteam. Usted decide si quiere empezar a aprovechar las ventajas de esta brújula del siglo XXI o prefiere seguir navegando a oscuras.

