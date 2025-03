¿Ser o no ser? la inteligencia artificial como clave del futuro laboral y educativo

Para Hamlet, la cuestión era «ser o no ser». «¿Cuál es más digna acción del ánimo, sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta, o tomar las armas contra este torrente de calamidades, y darlas fin con atrevida resistencia?» se preguntaba a través de su principesco personaje Danés. Y «morir es dormir», haciendo referencia a quien se queda en los laureles, flemático e inmóvil. Una pasividad que, en la obra de Shakespeare tenía por eje la venganza y, hoy en día, encuentra uno de sus motivos en la inteligencia artificial.

¿Por qué decimos que la IA se asemeja al soliloquio shakesperiano? Porque estamos a las puertas de un presente en el que esta herramienta será tan necesaria como lo es hoy la alfabetización. Esta es una de las conclusiones a la que podemos llegar tras escuchar el episodio InteligencIA Educativa, un podcast de Google producido por Podium Podcast y presentado por Natalia Hernández.

Se estima que en menos de una década, 6 de cada 10 trabajos en España estarán ligados al conocimiento de la inteligencia artificial. Es una cifra a tener en cuenta, sin duda, y que abre el debate sobre un momento en que, como resulta a día de hoy con internet y las tecnologías digitales, la casi totalidad de labores estén, de una forma u otra, relacionadas con la IA.

Relatos humanos para un futuro mejor con la inteligencia artificial

A fin de conocer más en profundidad los avances de esta prometedora tecnología, el podcast InteligencIA Educativa contó con la participación de la experta en IA Concepción Díaz (Conchita), responsable del diseño y liderazgo de los programas de formación de Google en el campo de la inteligencia artificial.

«Yo me dedicaba al campo de las redes, pero nací con un problema cardíaco y hay veces que no me llega oxígeno al cerebro y me desmayo», aseveró Díaz durante la charla. «Y hace años mi cardióloga me dijo, “oye Conchita, hay un tratamiento muy novedoso que podríamos probar si tú quieres. Se introduce un dispositivo bajo la piel que está monitoreando todo el rato tu corazón. Si detecta que hay bradicardia durante más de X segundos es que te has desmayado y no te has podido recuperar por ti misma. Lo que podemos hacer es generar una señal de alerta al hospital más cercano desde cualquier parte del mundo. ¿Quieres que lo probemos?”. Y dije, por supuesto, yo quiero eso conmigo. En ese momento me di cuenta de que trabajando en tecnología podías hacer cosas muy chulas».

Díaz destaca la admiración que ha profesado siempre por las actividades que «salvan y cambian vidas», lamentándose de que en su sector fuese «todo económico». Sin embargo, quiso hacer que su valor tecnológico sirviera para mejorar la vida de las personas. «Fue como, ¿qué tengo que saber para poder hacer esto? Y me dijeron, tienes que saber mucho de datos, y se empieza a trabajar con una cosa que se llama inteligencia artificial. Y dije, yo quiero ir a por eso. Así que decidí salir de mi zona de confort, empecé a estudiar como una loca desde cero y hasta hoy».

Este testimonio personal subraya el potencial de la IA en el sector de la salud, donde su aplicación está revolucionando desde diagnósticos más rápidos hasta tratamientos personalizados. tecnologías avanzadas como AlphaFold, que utiliza IA para resolver problemas complejos de biología, dan fe de ello.

La IA como herramienta educativa y profesional

Otro tema clave en las intervenciones de Concepción Díaz durante el podcast fue hablar de la IA como herramienta educativa. La experta destacó cómo la inteligencia artificial puede ser utilizada para democratizar el acceso a la educación. Según ella, hoy en día, la IA permite a cualquier persona tener acceso a clases particulares personalizadas y gratuitas. «Cualquier alumno va a poder tener un tutor personalizado que se adapte a su nivel cognitivo», lo que representa un avance significativo para aquellos que no pueden permitirse tutorías tradicionales. Este tipo de aplicaciones personalizadas, impulsadas por la IA, tienen el poder de hacer la educación más accesible y adaptada a las necesidades de cada estudiante, sin importar su nivel económico.

Díaz también hizo hincapié en que la formación en inteligencia artificial debería comenzar desde la escuela. En su opinión, la educación sobre IA es esencial para preparar a las futuras generaciones frente a los cambios que vendrán en el mercado laboral y en la sociedad. «Desde ya, todos deberían empezar a formarse en IA», dijo, enfatizando que la adopción de esta tecnología no solo mejorará la productividad, sino que hará la vida más sencilla y eficiente.

El futuro de la IA y la participación de las mujeres

Como abordaje final, Díaz quiso hacer especial hincapié en tratar la participación de las mujeres en la tecnología y la IA. Aseguró que este nuevo enfoque multidisciplinar en el desarrollo de la IA abre puertas para que las mujeres desempeñen un papel más activo en la tecnología. «Creo que el futuro de la IA es cosa de chicas», y alentó a las jóvenes a que aprendan sobre inteligencia artificial desde temprana edad para reducir la brecha de género en la industria.

La experta tampoco quiso dejar pasar la oportunidad de recordar que la inteligencia artificial requiere de la intervención de perfiles muy diversos, incluyendo las humanidades, la ética y la lingüística, fundamentales para su desarrollo de manera responsable y justa.

En un futuro cercano, la adopción de la IA no será sólo una ventaja competitiva, sino una necesidad para aquellos que deseen mantenerse relevantes en un mundo cada vez más digitalizado. Un paso hacia un progreso mayor del que se nutrirá el conjunto de la humanidad. Porque, como bien dijo Shakespeare, «morir es dormir», y tenemos mucho futuro por delante.