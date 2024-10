La IA y YouTube: adaptando el consumo de video para una audiencia personalizada

En los tiempos del dictado televisivo, uno necesitaba ver ese anuncio del que todo el mundo hablaba. Te pegabas a la pantalla esperando escuchar el jingle que ya era canción del verano. “Tu primera colonia, Chispas” sonaba en los 80. “Me gusta el fútbol” o “Ven, vamos a disfrutar, hay sangría Don Simón“, son bandas sonoras imprescindibles de los 90. Ya entrado el siglo XXI pocos se resistieron a tararear “ ¿Qué es lo que tengo, que tengo de to?”. Hoy nadie está dispuesto a esperar. Todos los anuncios, los de antes y los de ahora, están en YouTube, cuando y donde quieras.

La televisión lineal juega ahora en una liga con más jugadores, abandonando su tradicional monopolio. YouTube, con 50.000 millones de visualizaciones al día, es la plataforma audiovisual de referencia. Una incorporación que ha avivado la necesidad de adaptarse a nuevos hábitos de consumo. Lo cual no es óbice para que los mecanismos tradicionales del éxito creativo, es decir, la originalidad y el talento, dejen de ser los pilares principales de la conquista de objetivos. Dos herramientas exóticas y venerables que, gracias a avances tecnológicos como la Inteligencia Artificial, tendrán la oportunidad de llegar más lejos.

Atrincherarse en el inmovilismo es perecer. Sorprender precisa de cambios y la publicidad no escapa de este dogma. El marketing debe adaptarse y progresar para seguir siendo parte del imaginario de los consumidores. YouTube se ha confirmado como un escenario privilegiado para la promoción de cualquier producto. Si tenemos en cuenta la cantidad masiva de visitas que se realizan a la plataforma, está claro que asegurarse una presencia en semejante ventana de atención es un camino idóneo hacia la captación del interés.

Por si fuera poco, la plataforma ha evolucionado, pasando de ser una tribuna de exposición audiovisual a convertirse, gracias a la intervención de la IA, en una puntera maquinaria capaz de maximizar las campañas de forma notable. Pero ¿cómo puede ayudar la IA de YouTube a los anunciantes a maximizar sus campañas?

En palabras de Catalán: “Este uso de la IA permite la producción de una campaña que esté totalmente adaptada a las circunstancias particulares de los consumidores. Un mensaje adecuado, en un momento y forma adecuados. He ahí la clave”.

LOS PINCELES DE LA IA: HERRAMIENTAS PARA LOGRAR TU MEJOR OBRA

Más allá de la creatividad, la IA también puede ser útil para reducir costes y tiempos de producción. En un mundo globalizado, las empresas no pueden reducir sus expectativas a un solo territorio o idioma. El coste de publicitarse en tantas lenguas y diseños puede tornarse abismal. La IA viene a simplificar ese proceso. Agencias y anunciantes pueden adaptar su mensaje y localizarlo de forma automática.

Todos sabríamos reconocer la marca de una bolsa naranja de snacks salados triangulares. Ni siquiera nos hace falta saber el nombre para saborear y oler su contenido nada más verla. Y esta ha sido la estrategia de la marca Doritos, ganadora del YouTube awards the Best campaign using AI, con su campaña “Doritos Brandless”. Una fórmula que rompe con la idea de que las marcas necesitan mostrar su nombre para ser efectivas. Al enfocarse en el sabor y en lo visual, Doritos logró conectar con los consumidores sin necesidad de mencionar la marca. Una prueba de cómo ser creativo y dejar huella sin seguir las reglas habituales.

En cuanto a su relación con YouTube, la campaña de Doritos se adentró en el dinámico mundo de la plataforma, creando videos innovadores y adaptados, utilizando diversas duraciones y formatos para captar la atención de una audiencia más amplia, mejorando así sus mediciones de éxito. Al no mostrar la marca, se buscó maximizar la visualización completa para que los usuarios reconocieran a Doritos como anunciante. Para ello, se utilizó una IA que optimizaba automáticamente la campaña en tiempo real, logrando reducir los costos por visualización en un 32% y aumentar las visualizaciones completas en un 21%. En definitiva, a pesar de no mostrar el logo, los espectadores conectaron enseguida con Doritos a través de sabores y sonidos, avivando su recuerdo y notoriedad de una forma original y efectiva gracias a la IA y YouTube.

Doritos Brandless, campaña ganadora del YouTube award the best campaign using AI

UN NUEVO SALTO EN EL CAMINO HACIA EL ÉXITO

El uso de la IA es el paso definitivo para transformar las campañas de marketing. No sólo es una poderosa herramienta creativa capaz de hacer posible lo que antes era solo imaginable, sino porque también permite adaptaciones más sencillas y estrategias más certeras para lograr la esquiva fórmula del éxito que tanto se proclama, aunque rara vez se alcance.

La publicidad es un territorio en constante proceso de cambio. Antes, había que organizarse para poder ver el spot a la moda del momento en la televisión. Hoy en YouTube el anuncio es contenido autónomo. Un producto audiovisual en sí mismo. Por si fuera poco, los formatos, las intuiciones, las claves de la atracción están ahora al alcance de una nueva herramienta llamada IA. Con ella, la acomodación de los anunciantes a las circunstancias y demandas está asegurada. Y aunque seguiremos dándole vueltas a los clásicos spots llamativos y originales, en el futuro otros anuncios captarán nuestra atención. Y no sólo lo habremos visto en YouTube, sino que también estarán hechos y difundidos gracias a la Inteligencia Artificial.