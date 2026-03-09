Mirar como si aún hubiera tiempo

Hay una escena que resume bien lo que ocurre en JustMad antes incluso de abrir. Una mujer se inclina sobre una cerámica pequeña colgada directamente en la pared blanca, sin pedestal, sin distancia de seguridad y la mira desde diez centímetros. No lee la cartela. No saca el teléfono. Solo mira. A su lado, alguien ha pegado ya la pegatina de “vendido”. Y la feria todavía no ha abierto al público.

Eso es lo primero que llama la atención en la decimoséptima edición de la feria: las pegatinas aparecen antes de que la feria haya tenido tiempo de convertirse en conversación crítica. En una semana dominada por el ruido institucional de ARCO, por el desfile de coleccionistas con acreditación VIP y chófer esperando, JustMad hace algo que parece modesto y resulta radical: permite que alguien se quede diez minutos delante de una obra sin que nadie le haga sentir que está bloqueando el paso.

La mano como argumento

Después de años en que lo tecnológico parecía monopolizar la idea misma de innovación (el artista-programador, el prompt como pincel, el modelo generativo como medio) JustMad 2026 propone, con la contundencia de lo que no necesita declararse, que lo verdaderamente contemporáneo puede ser exactamente lo contrario. La mano. El nudo. La huella del gesto en el material.

No es una postura nostálgica. En 2026, cuando el prompt ha colonizado la creación, apostar por la mano se convierte en un gesto de soberanía cultural.

La red de acero de Deborah Jafif en GALLERyLABS (tramada a mano, nudo a nudo, suspendida en el aire como un mapa neuronal o el negativo de un tejido vivo) condensa ese argumento mejor que cualquier manifiesto. La estructura parece a punto de deshacerse y sin embargo aguanta, tensada desde el techo por hilos individuales, con miles de horas de trabajo manual dentro que ningún proceso automatizado podría replicar con exactitud. El tiempo sedimentado en el material: eso es lo que la pieza transmite. Y en 2026 esa información empieza a escasear.

Esa misma lógica atraviesa otras piezas de la feria, como la fotografía de Aku Menditeguy en Valk Gallery, donde la presencia aparece a la vez como cuerpo y desaparición, figura borrosa atrapada entre el gesto y su propia evaporación. Textil, cerámica, fotografía en procesos lentos: la revalorización de lo manual recorre la feria de extremo a extremo. No como tendencia de mercado sino como posición. Recordar que la mano también es una tecnología, y que tiene capacidades que ningún modelo puede simular.

MENDITEGUY Aku – Skiascope + Valk Gallery

Los carteles rojos no forman un gueto

En el fondo, el gesto es el mismo: devolver visibilidad a lo que el sistema artístico global tiende a diluir, ya sea el trabajo manual o las escenas culturales periféricas. Esa misma lógica es la que articula JUST Latam, la sección latinoamericana de la feria que alcanza en esta edición su propuesta más madura.

La comisaria María Lightowler, argentina radicada en Madrid, lleva tres ediciones construyendo algo que tiene la rareza de lo que no se fuerza. Los carteles identificadores son rojos, pero no forman un pabellón, no delimitan una zona donde lo latinoamericano quede encapsulado como categoría de consumo cultural. Las galerías aparecen mezcladas con el resto de los stands, señaladas solo por ese cartel, como pistas en una búsqueda que recompensa a quien las sigue. La decisión es curatorial y política al mismo tiempo. “Queremos evitar que Latinoamérica aparezca como un bloque homogéneo”, explica Lightowler. “Lo interesante son los cruces.”

28 artistas de diez países, diez galerías de seis países distintos, una presencia institucional ampliada que no se planificó sino que se dio (llegaron secretarios de Cultura y embajadas) porque algo empieza a consolidarse: las instituciones latinoamericanas que durante décadas esperaban a que sus artistas llegaran a otros circuitos para legitimarlos han decidido acompañarlos en el origen. Eso no es un detalle protocolar. Es un desplazamiento de poder dentro del mercado del arte que empieza a tener consecuencias visibles.

La sección se extiende además fuera del Neptuno. En paralelo, Casa de América acoge “Fronteras móviles. Arte latinoamericano en tránsito”, una exposición vinculada a JUST Latam que amplía ese diálogo hacia la migración, las fronteras culturales y los desplazamientos identitarios. El vínculo entre institución y feria comercial es aquí explícito y funciona en las dos direcciones: la legitimidad que aporta Casa de América no blanquea el mercado. Lo contextualiza. Y eso cambia cómo se mira lo que se vende.

En JUST Latam la política está presente, pero ha aprendido a desplazarse hacia adentro. Hay una pieza de la sección que detiene a la gente y que gira en torno a la yuca (“Yuca Amarga”), un alimento fundamental en muchos países de América Latina. Durante los años más duros de la crisis alimentaria en su país, explica el artista venezolano Gerardo Rosales, muchas personas tuvieron que recurrir a variedades silvestres de este tubérculo para sobrevivir. Pero algunas de esas variedades pueden resultar peligrosas si no se preparan adecuadamente. “La yuca puede alimentar o matar. Todo depende de cómo se trate.” La historia transforma un objeto aparentemente cotidiano en una metáfora cargada de memoria política. La política como lectura diferida: la crítica llega cuando el espectador ya está dentro de la imagen. Seduce primero, incomoda después.

La distancia corta

Hay una decisión de gestión que explica buena parte de lo que ocurre en JustMad y que raramente aparece en los análisis sobre ferias de arte: el director Óscar García García ha reducido el número de galerías para dar más espacio a cada propuesta. 42 en esta edición, casi la mitad nuevas. La incorporación de Laura Darriba como directora artística ha ampliado además la capacidad del equipo para tomar distancia de las propuestas. Cuando el comisario y el artista se conocen de toda la vida, la selección sufre. Una mirada más amplia produce algo más difícil de fabricar. Una línea.

El resultado es visible desde la barandilla del piso superior del Palacio de Neptuno, bajo esa cubierta de cristal emplomado en azules y verdes que convierte el espacio en algo entre salón nobiliario e invernadero contemporáneo. Los visitantes se mueven despacio. Se agrupan. Conversan. No hay ajetreo de aeropuerto. Hay algo que se parece más a una fiesta en casa de alguien con buen gusto y paredes muy altas.

JustMad no pretende competir en tamaño ni en presupuesto con las grandes ferias de la Semana del Arte de Madrid. Compite en algo más raro y mucho más difícil de escalar: el tiempo que permite dedicar a cada obra. El galerista en el stand que puede mirarte a los ojos. El artista que explica el origen de una pieza sin que suene a discurso prefabricado. El textil que se puede tocar. También una política de precios más accesible que en otras ferias de esta semana, con obras en rangos que permiten acercarse al coleccionismo sin convertirlo en un ritual de élite.

En una economía de la atención donde todo compite por los mismos segundos, esa apuesta por la escala humana no es un rasgo pintoresco de feria pequeña. Es una contratendencia. Las contratendencias suelen empezar como rarezas. A veces terminan definiendo la siguiente etapa del sistema cultural.

Detenerse. Mirar.

Como si aún hubiera tiempo.