¿Qué perdemos cuando perdemos el orden internacional?

Ayer hemos vuelto a escuchar el lenguaje de la pólvora. El ataque de Estados Unidos contra Irán es un síntoma del progresivo deterioro del orden internacional.

Tras 1945 hubo una intuición trágicamente lúcida: la soberanía no es absoluta; está limitada por la dignidad humana. Después de Auschwitz y de Hiroshima, el mundo comprendió —o creyó comprender— que el poder necesitaba límites externos.

Al traspasar ese límite sin ambages, Donald Trump no improvisaba: desmantelaba de facto la arquitectura jurídica y política levantada tras las catástrofes del siglo XX. No fue una mera decisión estratégica, sino una declaración de principios: el poder no necesita permiso.

Ese “orden internacional”, cuya pérdida hoy lamentamos algunos y celebran otros, no era una utopía pacifista. Fue algo mucho más modesto y ambicioso a la vez: un sistema de reglas diseñado para que la fuerza no fuese la primera ni la última palabra. Un entramado imperfecto, selectivo, a veces hipócrita, sí. Pero orientado a contener la tentación permanente de la ley del más fuerte.

Perder ese orden significa que la guerra ha dejado de ser una excepción que exige justificación y vuelve a convertirse en instrumento ordinario de la política exterior. Significa que el principio de soberanía se vuelve selectivo y que la legalidad se convierte en retórica.

Lo que hoy está en juego no es solo la estabilidad geopolítica. Es algo más profundo: la idea misma de límite.

El orden internacional partía de una lúcida intuición moral: incluso los Estados más poderosos deben someterse a reglas comunes. Era una traducción institucional de una vieja tesis filosófica: el poder sin límite degenera en dominación. En términos kantianos, aspiraba a que las relaciones entre Estados se acercaran a un estado jurídico y se alejaran del estado de naturaleza.

La doctrina del «America First» invierte esa lógica y destruye la comunidad internacional. Para Trump no hay reglas vinculantes. El derecho ha dejado de ser horizonte compartido y ha pasado a ser obstáculo prescindible.

¿Qué perdemos entonces cuando perdemos el orden internacional?

Perdemos la vergüenza.

Sin aidôs, sin ese pudor que nos frena antes de actuar simplemente porque podemos hacerlo, la polis se vuelve inviable. La vergüenza no debilita; civiliza. Tucídides lo advirtió: cuando el honor se vacía y la vergüenza pública desaparece, empieza la decadencia.

El orden internacional era, en el fondo, una escuela de autocontención. Sin escuela, queda el instinto. Cada acto unilateral enseña a los ciudadanos que las normas son decorado y a los jóvenes que la fuerza tiene premio.

Cuando el líder más poderoso del planeta puede declarar abiertamente que actúa porque puede, sin invocar legalidad ni coalición amplia, no solo se normaliza la fuerza bruta: se normaliza la desinhibición moral. La política sin vergüenza es el preludio del autoritarismo global.

No se trata de idealizar el pasado. El orden liberal ha sido selectivo, hipócrita en ocasiones, instrumentalizado muchas veces. Pero entre un sistema imperfecto de reglas y la desnudez del poder, la diferencia no es trivial. Es civilizatoria.

Cada vez que una potencia decide actuar al margen del marco común, envía un mensaje que otros recogerán. La erosión a la que asistimos es acumulativa. Estamos volviendo al estado de naturaleza… pero con armas nucleares.

El orden internacional no era una garantía de justicia, pero sí un intento de domesticar la violencia. Perderlo significa aceptar que la historia vuelve a escribirse sin árbitro. Y cuando no hay árbitro, no ganan necesariamente los más fuertes; ganan los más dispuestos a cruzar cualquier línea.

Hoy el mundo es más peligroso, no porque haya más armas, sino porque hay menos frenos.