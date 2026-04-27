Hacienda, algoritmos y resentimiento: quién gana con nuestra rabia fiscal

Abril trae polen, cielos traicioneros y una liturgia anual en la que media España abre el borrador de la renta como un mal alumno abre las notas del colegio: con una mezcla de miedo, resignación y la esperanza irracional de que, por alguna razón, esta vez no sea tan grave. La campaña de la Renta 2025 arrancó el 8 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio; la asistencia telefónica comienza el 6 de mayo, con cita previa desde el 29 de abril. La Agencia Tributaria, además, prevé más de 15,7 millones de declaraciones a devolver. Ya estamos, por tanto, en ese momento del año en el que la fiscalidad deja de ser una abstracción y adquiere la forma muy concreta de una cifra en pantalla. A pagar o a devolver.

El algoritmo adora que te sientas expoliado

Las plataformas no inventaron el rechazo fiscal, pero sí lo han refinado hasta convertirlo en un género perfectamente reconocible. La declaración de la renta es un caso de éxito porque ofrece exactamente lo que premian los algoritmos: un agravio claro (a nadie le gusta pagar), un culpable identificable (Hacienda), una emoción inmediata (alivio o susto) y una idea sencilla de repetir. Basta una nómina, una voz indignada y una frase corta. El encuadre está hecho.

Explicar por qué una sociedad necesita ingresos públicos para sostener sanidad, educación, pensiones, cuidados, investigación, transporte o protección social exige contexto, escala y (bastante) paciencia. El clip anti-hacienda, en cambio, cabe entero en menos de 30 segundos. Tiene ritmo. Tiene un enemigo claro. Tiene descarga emocional. Y, sobre todo, tiene una gran ventaja narrativa: ilumina con foco teatral lo que sale de tu bolsillo y deja en penumbra casi todo lo que evita que tu vida dependa por completo de ese bolsillo.

La discusión se queda pegada a la nómina y apenas mira el resto del paisaje: patrimonio, herencias, rentas del capital, concentración de riqueza, ventajas acumuladas y capacidad desigual para blindarse frente a cualquier deterioro de lo público. La irritación se universaliza mucho más deprisa que el privilegio.

Aquí empieza la parte políticamente interesante. La pregunta no debería agotarse en cuánto se paga, sino abrirse enseguida a otras: quién paga, por qué vías, con qué intensidad relativa y con qué capacidad de eludir las consecuencias del deterioro colectivo. En otras palabras: qué ocurre con una sociedad cuando renuncia a los impuestos que financian su contrato social. No vive igual quien depende de su salario que quien vive de activos. No resiste igual un mal servicio público quien tiene red privada suficiente para sustituirlo todo que quien necesita que el ambulatorio, la escuela, el tren y la ayuda al desempleo funcionen razonablemente bien.

Buena parte del relato anti-impuestos borra esa diferencia y presenta a la ciudadanía como una masa homogénea de contribuyentes agraviados. El truco es asquerosamente eficaz porque permite compartir enfado entre personas con posiciones materiales muy distintas. La diseñadora autónoma que mira el alquiler con angustia, el directivo con patrimonio blindado y el influencer que monetiza el resentimiento pueden pronunciar la misma frase contra Hacienda, aunque no se jueguen lo mismo cuando lo público se debilita.

Ahí asoma una de las grandes paradojas de nuestro tiempo: la conversación fiscal se ha individualizado al máximo justo cuando la desigualdad patrimonial se ha convertido en uno de los principales motores de estratificación social. Se habla mucho de lo que te retienen; muchísimo menos de lo que otros acumulan, transmiten y protegen.

El economista Thomas Piketty lleva años desmontando una de las coartadas favoritas de nuestro tiempo: la desigualdad no brota sola de la tecnología, del mérito o de un misterioso orden natural. Se apoya en instituciones, marcos jurídicos, teorías de la propiedad e ideologías que la hacen parecer razonable. Los impuestos no son una simple herramienta contable ni un instrumento de tortura. También forman parte de la arquitectura del poder. Sirven para financiar servicios, claro, pero también delimitan cuánto margen damos a la concentración, cuánto corregimos sus efectos y qué tipo de seguridad material consideramos compatible con una democracia que merezca ese nombre.

Cuando esa dimensión desaparece, el debate degenera en una especie de coaching colectivo del contribuyente frustrado: mucha descarga emocional, mucha pedagogía del agravio y poquísima conversación sobre las relaciones de poder que estructuran el acceso a la vivienda, a una educación de calidad, al tiempo, a la herencia o a la protección frente a esos riesgos que, como advirtió Ulrich Beck, las sociedades contemporáneas no solo padecen, sino que también producen.

Según la edición más reciente del Spain Wealth Atlas, en 2022 el 1% con más patrimonio concentraba el 27,3% de la riqueza total, mientras el 10% superior reunía el 58,3%. En el otro extremo, la mitad inferior de la población apenas acumulaba el 6,7%. Dicho de otro modo: la parte alta del tablero dispone de un volumen de recursos desproporcionado, estable y muy difícil de comparar con la experiencia material de la mayoría. Los datos muestran una estructura patrimonial fuertemente concentrada, con todo lo que eso implica para la reproducción de ventajas, la capacidad de protección frente a la incertidumbre y la transmisión intergeneracional del poder.

El privilegio más importante consiste en poder prescindir

La mayor ventaja no es pagar un poco menos. Consiste en poder vivir como si lo colectivo importara poco. Poder pagarte seguro privado, educación privada, asesoría privada, transporte privado, cuidados privados y una vivienda que te proteja incluso cuando la ciudad se encarece y expulsa. Ese es el blindaje más relevante.

Para una gran parte de la población, en cambio, lo común no es una preferencia estética ni una inclinación sentimental hacia el Estado. Es una condición de posibilidad. Marca la diferencia entre enfermar y arruinarse, entre estudiar y endeudarse, entre quedarse en paro y desplomarse, entre envejecer con cierto respaldo o hacerlo completamente a la intemperie.

Esa asimetría queda cuidadosamente escondida en la conversación antiimpuestos. Todo el mundo aparece como contribuyente dolido; muy poca gente aparece como propietaria de una red privada capaz de amortiguar cualquier privatización, cualquier recorte y cualquier deterioro. La retórica del agravio fiscal iguala artificialmente situaciones que, en la práctica, están separadas por abismos patrimoniales.

Hay además una promesa seductora en todo este imaginario: la idea de que menos impuestos traería automáticamente más libertad. Suena bien, entra mejor en un vídeo en vertical y tiene ese brillo de quien cree haber entendido el truco del sistema antes que el resto. El problema llega al mirar qué ocurre cuando esa promesa se traduce en estructuras materiales.

Cuando lo público se debilita, la libertad no se reparte mágicamente entre individuos soberanos, radiantes y autosuficientes. Lo que suele crecer es otra cosa: dependencia del mercado, vulnerabilidad frente al precio, desigualdad en el acceso a bienes básicos y una segmentación más dura entre quienes pueden pagar salidas privadas y quienes tienen que conformarse con lo que quede. La factura cambia de formato, pero no desaparece. A veces incluso se multiplica.

La discusión que sí merece tener

Nada de esto obliga a tratar el sistema fiscal español como una obra maestra. Hay preguntas perfectamente legítimas y, de hecho, urgentes. Cómo repartir mejor la carga. Cómo evitar que el trabajo soporte una presión intensa mientras otras formas de acumulación encuentran más vías de escape. Cómo simplificar un sistema a menudo opaco y desesperante. Cómo perseguir con más eficacia el fraude y la elusión. Cómo hacer que la progresividad sea más real y menos retórica.

Esa sería una discusión adulta. Mucho más seria que la que ofrecen los vídeos indignados de temporada. La política fiscal necesita reforma, claridad y sentido de justicia. Lo que no necesita es una guerra cultural montada sobre la amnesia colectiva de para qué sirven los ingresos públicos y sobre la comodidad ideológica de mirar solo la deducción visible mientras el patrimonio sigue concentrándose arriba. La campaña de la renta, en el fondo, funciona como una prueba política bastante reveladora. Permite ver hasta qué punto una sociedad conserva lenguaje para hablar de redistribución, bienes comunes, igualdad de oportunidades y seguridad material compartida. O hasta qué punto ya solo sabe narrarse desde el agravio individual, la sospecha antiestatal y un resentimiento formateado para circular por las redes con velocidad incendiaria, como si no estuviéramos hablando de sostener la vida en común.