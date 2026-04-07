¿Es el modelo financiero el cuello de botella de la soberanía europea?

Mientras las principales economías europeas aceleran los planes para integrar sus mercados de capitales, la gran paradoja financiera del continente queda cada vez más expuesta: el bloque es rico en ahorro, pero pobre en capital dispuesto a financiar su propio futuro tecnológico. ¿Podrá esta vez transformar esa abundancia en riesgo productivo?

El continente no sufre una crisis de ideas. El bloqueo está en las tuberías de su sistema financiero. Acumula enormes reservas de ahorro, pero esos recursos rara vez terminan llegando a las industrias que podrían definir su futuro tecnológico.

El problema reside en buena medida en una estructura heredada de otra época. La financiación empresarial sigue dependiendo en gran medida de los bancos. Los mercados de capital permanecen fragmentados y los inversores pacientes siguen siendo escasos. Esa combinación limita la financiación de tecnologías intensivas en capital.

La región acumula un elevado volumen de ahorro doméstico, pero gran parte de ese dinero termina en el ladrillo, en la deuda pública o en activos de bajo riesgo, más orientados a preservar valor que a financiar innovación. Mientras tanto, muchas startups tecnológicas acaban financiándose con capital extranjero.

La urgencia por reformar este sistema empieza ahora a entrar en la agenda política. Las seis mayores economías de la Unión Europea (Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos y Polonia) han empezado a coordinarse en lo que algunos ya denominan el E6, un grupo informal creado para impulsar reformas destinadas a reforzar la soberanía económica y la competitividad del bloque. Entre sus prioridades figura avanzar hacia una mayor integración de los mercados de capitales y movilizar ese enorme volumen de ahorro hacia inversión productiva.

Este impulso responde también a un contexto geopolítico más exigente. En un mundo en el que aliados como Estados Unidos actúan cada vez más como adversario y en el que China compite con reglas propias, varios gobiernos empiezan a asumir que la fragmentación financiera ya no es solo un problema económico, sino también estratégico.

Esa fragmentación tiene raíces propias. La banca parece diseñada más para financiar el pasado que el futuro. Los mercados de capitales y el capital riesgo siguen desempeñando un papel modesto. Más de dos terceras partes de la financiación empresarial en la Unión Europea procede de entidades financieras, frente aproximadamente un cuarto en Estados Unidos.

Las entidades del bloque están sujetas a una regulación que favorece activos seguros, principalmente hipotecas y deuda pública. Algo similar ocurre con el ahorro gestionado por aseguradoras y fondos de pensiones, cuyos marcos regulatorios penalizan las inversiones ilíquidas y de mayor riesgo. El resultado es un sistema que protege el capital existente, pero moviliza con más dificultad los recursos necesarios para financiar nuevas industrias.

Este sistema funciona mejor en entornos previsibles que en momentos de disrupción tecnológica acelerada. A la dependencia bancaria se suma otro factor: la fragmentación de los mercados de capital. Proyectos que en Estados Unidos pueden financiarse en un único mercado deben navegar aquí múltiples jurisdicciones y regulaciones, una realidad que ya describía el informe Letta.

No es casualidad que el tema haya vuelto al centro del debate político en Bruselas. Las principales economías presionan para reforzar la supervisión financiera a escala europea con el objetivo de integrar esos mercados y facilitar que el ahorro financie nuevas inversiones.

Para intentar corregir la situación, la Comisión ha impulsado los ELTIF, los fondos europeos de inversión a largo plazo. Son vehículos diseñados para canalizar el ahorro, incluido el de los pequeños inversores, hacia activos de largo plazo como centros de datos, redes digitales o infraestructura energética.

Si despegan, podrían movilizar hasta 400.000 millones de euros. No es una cifra menor, pero tienen límites. Son activos poco líquidos que no se pueden vender rápidamente si el mercado cambia. Es inversión a fuego lento en un sector que avanza a gran velocidad.

Mientras tanto, la brecha de financiación sigue ahí. Las startups del continente captan apenas el 17 % de la financiación mundial en inteligencia artificial, frente al 60 % de Estados Unidos. Esa brecha refleja también un cambio profundo en la naturaleza de la innovación tecnológica.

Durante años la innovación digital se asoció a empresas de software. Un pequeño equipo podía crear un producto y escalarlo sin grandes necesidades de capital. La inteligencia artificial empieza a alterar esa lógica.

La IA empieza a parecerse menos a software y más a infraestructura. La innovación digital regresa a la lógica de la industria pesada.

Entrenar modelos de frontera exige centros de datos, chips especializados y grandes cantidades de energía. La tecnología se ha vuelto física, industrial y costosa.

El gasto mundial en infraestructura de IA podría superar los 2,3 billones de euros en 2026, concentrado sobre todo en Estados Unidos y Asia.

A principios de marzo, Yann LeCun anunció la creación de una startup en París dedicada a una nueva generación de modelos. Recaudó 900 millones de euros en su primera ronda, una de las mayores vistas en el continente. Incluso así, es una gota comparada con la deuda que gigantes como Amazon o Microsoft emiten para expandir su capacidad de cómputo en la nube.

En esta liga, el talento es necesario, pero la disponibilidad de capital acaba condicionando quién puede entrenar los modelos más avanzados.

La infraestructura de IA opera en un mercado global donde la escala financiera se convierte en una ventaja estratégica. Ese volumen de inversión pesa cada vez más en el sector, y las empresas que lo alcanzan construyen una posición casi imposible de replicar.

El capital riesgo es solo una parte de ese sistema. Cada vez pesan más las alianzas entre startups, grandes tecnológicas y empresas industriales capaces de aportar capacidad tecnológica crítica. Un ejemplo es Mistral AI, cuyo crecimiento se ha apoyado en grandes rondas de financiación y en acuerdos con actores industriales como ASML, la compañía neerlandesa que domina el mercado mundial de máquinas de litografía avanzada.

En Estados Unidos ese ecosistema lleva décadas consolidándose. Empresas como Nvidia, Google o Microsoft no solo desarrollan tecnología: también invierten en startups y financian infraestructura. La inversión genera tecnología; la tecnología crea empresas; y esas empresas demandan más infraestructura.

En la región ese motor todavía funciona con menos tracción. Ante esa limitación del capital privado, el bloque intenta compensar sus carencias con política industrial. Programas como AI Factories buscan ofrecer supercomputación pública a investigadores y empresas. Que sea necesario un esfuerzo público para cubrir lo que el mercado no provee muestra hasta qué punto el ecosistema sigue buscando su equilibrio.

Resolver el atasco financiero no garantiza el liderazgo tecnológico, pero sin capital propio el continente difícilmente puede aspirar a un papel central en la próxima ola.

Si el ahorro interno no sostiene su propia cadena de valor, la región corre el riesgo de convertirse sobre todo en un gran mercado de adopción, más consumidor que productor de las tecnologías que definirán la próxima fase de la economía digital.

El E6 es, por ahora, la apuesta más concreta en esa dirección. Si las seis mayores economías del bloque logran traducir su coordinación en reformas reales, la pregunta dejará de ser abstracta.

La soberanía tecnológica depende tanto del talento como de los recursos que un sistema económico es capaz de movilizar. La incógnita no es si el ahorro existe. Es si el sistema tiene la arquitectura, y la voluntad, para ponerlo a trabajar.