El caso Medvi: hay un hombre en esta empresa que lo hace todo

Dos hermanos han creado una empresa que factura cientos de millones sin empleados. La idea encaja con una intuición cada vez más extendida: que la inteligencia artificial permite hacer más con menos, incluso operar sin estructura organizativa tradicional. Lo que no está claro es si esa intuición aguanta cuando se mira de cerca.

En los últimos meses se ha planteado que una sola persona podría coordinar una empresa completa apoyándose en sistemas que ejecutan tareas, toman decisiones y conectan servicios entre sí. No tanto porque desaparezca el trabajo, sino porque deja de organizarse dentro de una estructura tradicional. Hace un año era una hipótesis. Hoy hay un caso concreto.

El caso de Matthew Gallagher apunta en esa dirección. Con 20.000 dólares y dos meses de trabajo, construyó desde su casa en Los Ángeles Medvi, una empresa de telemedicina especializada en fármacos para adelgazar. Sin departamentos claros ni capas intermedias. Los médicos, las farmacias, la logística y el cumplimiento normativo los gestiona a través de plataformas externas. El código, los textos, los anuncios y la atención al cliente los generó con herramientas de inteligencia artificial. En su primer año completo facturó 401 millones de dólares. Desde fuera, lo que se ve es velocidad.

Un reportaje de The New York Times lo presenta así: una empresa que escala sin empleados, apoyada en herramientas que automatizan gran parte de su funcionamiento. La historia encaja: es fácil de entender y confirma lo que muchos ya sospechaban. Sam Altman, que había defendido esa idea durante meses, escribió que había ganado su apuesta con otros CEO tecnológicos y que quería conocer al protagonista.

Pero cuando otros medios miran más de cerca, la imagen se vuelve menos clara. No porque lo anterior deje de ser cierto, sino porque empieza a no ser suficiente.

Las funciones típicas de un negocio, logística, atención al cliente, cumplimiento normativo, siguen ahí, pero dispersas. No forman una estructura única: operan a través de servicios externos que la inteligencia artificial coordina como si fueran una sola empresa. Lo llamativo ya no es solo que haya menos personas. También que se pueden poner en marcha más cosas de las que alguien puede seguir con detalle.

Al principio no se nota. De hecho, es lo que permite que todo vaya tan rápido. No hay bloqueos, no hay esperas, no hay capas que ralenticen.

En una empresa tradicional, crecer suele significar también revisar más, contrastar más, corregir más. No siempre funciona bien, pero introduce cierto equilibrio. Aquí ese equilibrio no es tan visible. La ejecución puede multiplicarse sin que la supervisión crezca al mismo ritmo.

Durante bastante tiempo, parece que funciona mejor. La empresa responde, escala y mantiene el ritmo. Pero esa misma velocidad hace más difícil reconstruir qué está pasando en cada parte.

Y eso empieza a notarse en cosas pequeñas.

En procesos que se encadenan sin intervención clara, en decisiones que no pasan por una revisión evidente, en resultados que son razonables pero cuya lógica interna no siempre es fácil de seguir. Son detalles sueltos, pero cuando se acumulan apuntan en la misma dirección.

Uno de esos detalles tiene que ver con perfiles médicos que no terminan de encajar: perfiles generados con inteligencia artificial, algunos replicados a gran escala para simular profesionales reales, con nombres, fotos y actividad que no corresponden a médicos existentes. No aparecen como una anomalía aislada, sino como parte de cómo se genera y se presenta la información.

Es fácil verlo como un exceso en un contexto de crecimiento rápido. Pero también se puede leer de otra manera. Como una consecuencia de un entorno que produce más cosas de las que alguien puede verificar de forma sistemática.

Las alucinaciones no cambian con la escala. Lo que cambia es la probabilidad de que pasen desapercibidas. Cuando eso ocurre muchas veces, es más difícil saber dónde está fallando. En ese punto, deja de sentirse como una excepción y empieza a parecer parte de cómo funciona.

Cuando la supervisión interna no escala al mismo ritmo que la ejecución, el límite llega desde fuera. La FDA envió a Medvi una carta de advertencia seis semanas antes de que el New York Times la presentara como un ejemplo del futuro. El regulador vio algo que la velocidad había dejado sin revisar. No es un detalle menor: es el tipo de señal que aparece cuando una organización ha crecido más deprisa de lo que puede controlarse a sí misma.

La cuestión ya no es si la empresa funciona, sino si alguien puede seguirla con precisión mientras funciona. Desde fuera, todo sigue en marcha. La empresa crece, responde, opera. Pero no está tan claro cuánto de eso se está viendo en detalle y cuánto se sostiene sobre dinámicas que nadie termina de seguir del todo.

Antes, los límites solían estar dentro de la organización, en forma de personas, procesos o decisiones que frenaban o corregían lo que estaba ocurriendo. Aquí es más complicado señalarlos con precisión.

Esto se puede interpretar de varias formas. Puede ser un modelo que funciona bien mientras el contexto lo permite y que muestra sus límites bajo presión. Puede ser que el control no haya desaparecido, sino que esté repartido entre proveedores, reguladores o la propia reacción del mercado. O puede ser que estemos en una fase inicial, en la que la capacidad de ejecutar ha ido por delante y la de supervisar no ha tenido tiempo de ajustarse.

Ninguna de estas lecturas cierra del todo. Porque la cuestión ya no es solo si alguien puede montar una empresa así. Es si alguien puede seguir todo lo que pasa dentro a medida que crece. Y cuánto tiempo puede sostenerse antes de que algo deje de funcionar sin que nadie lo vea venir.